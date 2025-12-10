miércoles 10 de diciembre 2025

El 2025 cerró con un dato inesperado: el metro cuadrado aumentó poco y marcó el menor salto en cinco años

El valor del metro cuadrado mostró una desaceleración marcada respecto a los años anteriores. Los materiales casi no aumentaron en el año pero sí la mano de obra.

Por Elizabeth Pérez
El costo del metro cuadrado en San Juan tuvo en 2025 su menor suba en cinco años y construir una casa tipo ya supera los $107 millones, según el CIRCOT.

El costo del metro cuadrado en San Juan tuvo en 2025 su menor suba en cinco años y construir una casa tipo ya supera los $107 millones, según el CIRCOT.

image

Al mirar cómo termina el último mes del 2025 se puede decir que el costo del metro cuadrado tuvo la suba más baja en cinco años en San Juan. Según el Centro de Investigación para la Construcción (CIRCOT), unidad técnica de la Facultad de Ingeniería de la UNSJ, publicó el índice final del costo de construcción de diciembre y confirmó un dato que marca un giro en el comportamiento del sector: la variación anual fue de solo 17,52%, la más baja registrada desde 2021.

El costo del metro cuadrado en San Juan tuvo en 2025 su menor suba en cinco años y construir una casa tipo ya supera los $107 millones, según el CIRCOT.
Informe del CIRCOT

Octubre movido para la construcción sanjuanina: el metro cuadrado impactado por el dólar y salarios, y ¿qué se espera el mes próximo?
El CIRCOT informó que en noviembre el costo del metro cuadrado en San Juan alcanzó los $1,36 millones, con una variación mínima del 1%. El sector atraviesa una etapa de “cámara lenta” y espera reactivarse en 2026.
A cuánto está hoy el metro cuadrado en San Juan: cómo termina el año y el desafío para 2026

El valor del metro cuadrado de una casa tipo llegó a diciembre en $1.387.941,15, un número alto en términos nominales, pero muy por debajo de los saltos que venía mostrando la construcción en los últimos ciclos.

Como referencia, un año antes el m² había escalado un 98%, y entre 2022 y 2023 había pegado un salto histórico del 207,49%.

image

Un repaso por un quinquenio con contrastes

Tomando diciembre de cada año, la evolución del valor del m² muestra una montaña rusa que va de los $105.270,85 que costo en el 2021 (ver gráfico) a $1.387.941,15 del 2025.

Entre 2021 y 2025, el aumento acumulado del índice fue del 1218,45%. En ese período, la mano de obra lideró la escalada con un incremento total del 1332,92%, por encima del 1127,90% que mostraron los materiales, informó el Circot.

El director del CIRCOT, Juan Carlos Andrada, recordó que los últimos cinco años dejaron variaciones mensuales extremas. “La máxima se dio en enero de 2024, con 32,37% en un solo mes, un número que en ese momento equivalía casi a una inflación anual. Y luego tuvimos una contracción muy fuerte en agosto de ese mismo año, con -0,27%”, señaló.

Construir una casa en 2025, más de $107 millones

Con los valores actualizados del índice, una vivienda de 77,10 m2, tres dormitorios para una familia tipo en un barrio sanjuanino representa hoy un costo final de $107.010.262.

image

Andrada explicó que uno de los datos más relevantes es la recomposición de la relación histórica entre materiales y mano de obra. En términos interanuales, los materiales aumentaron 13,08%, mientras que la mano de obra subió 22,73%.

image

“Al mirar desde el 2021, la mano de obra volvió a acercarse al valor de los materiales. Durante 2023 y 2024 esa paridad se había perdido porque los materiales volaron y la mano de obra corría atrás. Este año pasó al revés: los materiales tuvieron meses casi sin aumentos y la mano de obra siguió creciendo”, detalló.

Con este balance, el 2025 se despide como un año atípico para la construcción en San Juan: con costos más contenidos, un metro cuadrado que por primera vez en mucho tiempo dejó de ser protagonista de saltos abruptos y una estructura de precios que vuelve a su composición histórica. El 2026, ahora, abre la incógnita de si esta desaceleración llegó para quedarse o si fue solo un respiro en una década marcada por la volatilidad.

