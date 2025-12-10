miércoles 10 de diciembre 2025

Combustibles

Efecto dominó: también subió el precio del GNC en San Juan

Comenzó diciembre con nuevos ajustes en los combustibles y el impacto también llegó al GNC, que en San Juan pasó a costar entre $690 y $698 por metro cúbico tras la actualización de impuestos nacionales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
gnc.jpg

El inicio de diciembre trajo un nuevo impacto al bolsillo de los sanjuaninos, pero esta vez no solo por las naftas y el gasoil. En las últimas horas, las estaciones de servicio de la provincia actualizaron también los valores del Gas Natural Comprimido (GNC), que pasó a costar entre $690 y $698 por metro cúbico, según la bandera.

El ajuste llegó como consecuencia directa de la suba en los combustibles líquidos que comenzó a regir desde el 1 de diciembre, tras la actualización del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos tributos que habían permanecido congelados durante gran parte del año.

Aunque el GNC suele tener una dinámica de precios diferente a la nafta y el gasoil, desde el sector reconocen que el incremento en los combustibles tradicionales terminó generando un “efecto dominó” que impactó en el gas, uno de los insumos más utilizados por taxistas, remiseros y trabajadores que dependen del auto todos los días.

La suba en los surtidores de nafta había sido significativa a principios de mes. La nafta súper registró aumentos de entre $16 y $18 por litro, mientras que el gasoil también mostró retoques en sus valores. Las petroleras aplicaron los ajustes de manera escalonada, aunque en general replicaron las decisiones de la empresa estatal.

Precios a inicios de diciembre en San Juan

YPF

  • Súper: $1.650
  • Infinia: $1.884
  • Diesel 500: $1.662
  • Infinia Diesel: $1.818

Axion

  • Súper: $1.689
  • Quantium: $1.989
  • Diesel X10: $1.811
  • Quantium Diesel: $1.979

Desde la Cámara de Expendedores advirtieron que los incrementos podrían continuar de forma progresiva en los próximos meses, ya que aún queda parte del impuesto interno de 2024 por actualizar. Además, señalaron que los valores finales dependen de la evolución del precio internacional del petróleo y de la política comercial de cada compañía.

