miércoles 10 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo en Chile 

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

El camino entre San Juan y La Serena esconde curiosidades que despiertan sorpresa y asombro. Enviados especiales: Natalia Caballero, Florencia García y Gabriel Iturrieta.

Por Florencia García
Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra.

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra.

image
image

El camino internacional que une San Juan con La Serena siempre regala postales imponentes, pero también guarda escenas que sorprenden, inquietan y maravillan a quienes lo transitan por primera vez. Entre montañas, curvas y paisajes áridos, en el Paso de Agua Negra aparecen señales de historias silenciosas, obras imponentes y símbolos culturales que conectan a ambos países.

Lee además
agua negra: el paso a paso para cruzar a chile sin demoras
Tiempo en Chile

Agua Negra: el paso a paso para cruzar a Chile sin demoras
conoce el nuevo aeropuerto internacional de san juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full
Día histórico

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Dos autos abandonados en medio de la cordillera

image

A mitad del ascenso, dos vehículos detenidos para siempre llaman la atención de todos los viajeros. No son simples restos: se trata de una Volkswagen Suran y una Renault Duster, ambas protagonistas de accidentes ocurridos años atrás. Debido a la altura, la complejidad del terreno y la falta de medios adecuados para retirarlos, quedaron allí, convertidos en parte del paisaje. Su presencia genera un impacto inmediato: una mezcla de curiosidad e incógnita que marca el paso del viajero.

Embalse La Laguna: un gigante escondido entre cerros

image

Unos kilómetros más adelante aparece una verdadera sorpresa para quienes desconocen el trazado: el Embalse La Laguna, un inmenso reservorio de agua que rompe la monotonía de los tonos ocres y la aridez cordillerana. Con una superficie de 23 mil hectáreas, este espejo de agua de fines agrícolas se abre de golpe ante los ojos y se convierte en una postal obligada. Los turistas suelen fotografiar el contraste perfecto entre el azul profundo del embalse y la montaña.

Un puente con nombre sanjuanino… del lado chileno

image

El recorrido hacia La Serena también guarda un guiño cultural inesperado. Del lado chileno, ya descendiendo, aparece el Puente Difunta Correa, un nombre que despierta inmediata identificación en los sanjuaninos. La devoción hacia la Difunta, típica de las rutas argentinas, también tiene un arraigo particular en Chile: en la región de Coquimbo, en la localidad de El Chañar, existe incluso una réplica del santuario en honor a la mítica figura popular.

Ver ese nombre en un puente chileno genera una mezcla de sorpresa y familiaridad, un recordatorio de cómo las tradiciones trascienden fronteras.

El recorrido virtual de las sorpresas del camino

Embed - La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Temas
Seguí leyendo

Llega a San Juan la "Noche de las mamografías", una jornada para cuidarse y prevenir

Alarma entre vecinos por las crecidas en el famoso puente que une Rivadavia con Zonda: "Si no limpian, va a ocurrir una tragedia"

Alerta amarilla por tormentas para cinco departamentos de San Juan: cuándo llegarían

Conocé las nuevas carreras técnicas universitarias que se podrán estudiar en 6 departamentos sanjuaninos

La Feria Agroproductiva se muda a las cercanías de la Catedral: conocé los detalles de la propuesta

Prendieron fuego un contenedor en pleno centro de Capital

La Subcomisaría de Los Berros fue refaccionada para optimizar su funcionamiento

Alumnos y docentes de Valle Fértil elaboran productos de algarroba con marca propia, y están a punto de terminar la fábrica

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
agua negra: el paso a paso para cruzar a chile sin demoras video
Tiempo en Chile

Agua Negra: el paso a paso para cruzar a Chile sin demoras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La chica fue atacada en proximidades del loteo API 2, Chimbas, y fue auxiliada en las calles Maradona y Ramón Godoy.
Ladrón y abusador

Una chica fue engañada y violada por un motociclista que la dejó hasta descalza en Chimbas

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por celos
Imágenes sensibles

Video: feroz enfrentamiento en Calle 5 entre jóvenes por "celos"

Imagen ilustrativa
Fraude millonario

La gran estafa que le costó $87.000.000 a un vecino de Desamparados

Imagen ilustrativa
Estafa informática

Hackearon la cuenta de un conocido centro médico sanjuanino y se llevaron $18.000.000 en minutos

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó
Horror

La estremecedora carta que le dejó a su mujer el hombre que mató a su pequeño hijo y se suicidó

Te Puede Interesar

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full
Día histórico

Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396m2 mejorados, minishopping y tecno a full

Por Redacción Tiempo de San Juan
Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años
Juicio abreviado

Caso de grooming: 7 meses de condicional para un cajero que hostigaba sexualmente a una menor de 13 años

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra. video
Tiempo en Chile 

La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Marcelo Orrego en su asunción en 2023. video
Balance

Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil
Fallo

Ratifican la perpetua para el oficial de policía que acribilló a un camionero riojano en Valle Fértil