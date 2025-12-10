La sorpresa, la incógnita y la maravilla del camino de San Juan a La Serena

Las sorpresas y curiosidades del camino entre San Juan y La Serena, por el Paso de Agua Negra.

El camino internacional que une San Juan con La Serena siempre regala postales imponentes, pero también guarda escenas que sorprenden, inquietan y maravillan a quienes lo transitan por primera vez. Entre montañas, curvas y paisajes áridos, en el Paso de Agua Negra aparecen señales de historias silenciosas, obras imponentes y símbolos culturales que conectan a ambos países.

A mitad del ascenso, dos vehículos detenidos para siempre llaman la atención de todos los viajeros. No son simples restos: se trata de una Volkswagen Suran y una Renault Duster, ambas protagonistas de accidentes ocurridos años atrás. Debido a la altura, la complejidad del terreno y la falta de medios adecuados para retirarlos, quedaron allí, convertidos en parte del paisaje. Su presencia genera un impacto inmediato: una mezcla de curiosidad e incógnita que marca el paso del viajero.

Embalse La Laguna: un gigante escondido entre cerros

image

Unos kilómetros más adelante aparece una verdadera sorpresa para quienes desconocen el trazado: el Embalse La Laguna, un inmenso reservorio de agua que rompe la monotonía de los tonos ocres y la aridez cordillerana. Con una superficie de 23 mil hectáreas, este espejo de agua de fines agrícolas se abre de golpe ante los ojos y se convierte en una postal obligada. Los turistas suelen fotografiar el contraste perfecto entre el azul profundo del embalse y la montaña.

Un puente con nombre sanjuanino… del lado chileno

image

El recorrido hacia La Serena también guarda un guiño cultural inesperado. Del lado chileno, ya descendiendo, aparece el Puente Difunta Correa, un nombre que despierta inmediata identificación en los sanjuaninos. La devoción hacia la Difunta, típica de las rutas argentinas, también tiene un arraigo particular en Chile: en la región de Coquimbo, en la localidad de El Chañar, existe incluso una réplica del santuario en honor a la mítica figura popular.

Ver ese nombre en un puente chileno genera una mezcla de sorpresa y familiaridad, un recordatorio de cómo las tradiciones trascienden fronteras.

El recorrido virtual de las sorpresas del camino