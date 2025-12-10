Conocé el nuevo aeropuerto internacional de San Juan: 5.396 m2 mejorados, minishopping y tecno a full

En San Juan desde este 10 de diciembre quedó operativo el Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento , con una infraestructura completamente renovada luego de las etapas de modernización. Las obras demandaron una inversión total de 32,7 millones de dólares y sumaron más puertas de embarque, una nueva manga, nuevos servicios y opciones gastronómicas que lo destacan como internacional.

Con un acto realizado hoy en el Aeropuerto Internacional de San Juan, encabezados por Marcelo Orrego y autoridades de Aeropuertos Argentina, se inauguraron formalmente las obras de renovación total de la terminal de pasajeros que ahora cuenta con 5.396m², 12 mostradores de check-in, 2 cintas de equipaje, 2 mangas de embarque, 12 locales comerciales, 4 locales gastronómicos, 265 cocheras y tecnología de última generación.

Con obras de estas características, la empresa Aeropuertos Argentina destacó que se "responde al sostenido crecimiento en la demanda de pasajeros y a la apertura de nuevas rutas que lo consolidan como un nodo estratégico del sistema aeroportuario, que potencia el desarrollo económico de la región y mejora la experiencia de los usuarios".

Las obras contemplaron la construcción de una nueva terminal de pasajeros, desarrollada en dos etapas (para no interrumpir el normal funcionamiento del aeropuerto), diseñada bajo los más altos estándares tecnológicos y constructivos. El edificio ahora ofrece más confort, mejor funcionalidad y seguridad, adaptándose a los requisitos de una zona con peligrosidad sísmica grado 4.

El acto de inauguración se desarrolló con la presencia del gobernador Orrego; el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura de Aeropuertos Argentina, Lucas Monsalvo y el gerente general de la Unidad de Negocio Oeste de Aeropuertos Argentina, Sergio Rinaldo, entre otros.

En rueda de prensa, Orrego destacó que el desarrollo de San Juan se vio reflejado en el avance de la infraestructura aeroportuaria, con la inauguración de esta renovación, lo cual "nos pone en un lugar protagonista a los sanjuaninos de poder recibir a mucha gente que quiere disfrutar de nuestras virtudes". Esta mejora en la infraestructura llega en un momento de crecimiento, ya que, según el gobernador, "en relación al periodo anterior se ha elevado el incremento de los vuelos en casi un 15%".

La relevancia de San Juan como destino ha crecido notablemente, dijo, lo que obliga a la provincia a estar preparada para nuevas oportunidades. Orrego destacó que "lo que fue agosto del año pasado en relación a agosto de este año también fue San Juan entre los tres destinos que más se incrementaron, siendo entre los tres destinos de toda la Argentina". Además, estas mejoras en conectividad no solo miran al mercado interno, sino también a las posibilidades de viajes a Chile, que están "cada vez más cerca".

Por su parte, Ketchibachian señaló que para Aeropuertos Argentina “es un orgullo enorme poder inaugurar una nueva terminal de pasajeros, moderna, con mejores servicios y con capacidad para potenciar toda la riqueza que tiene la provincia en materia de turismo, comercio y servicios. Esta inversión demuestra el interés de nuestra compañía para garantizar la infraestructura necesaria para que los aeropuertos contribuyan con el crecimiento de los pasajeros y con el interés de las líneas aéreas para establecer nuevas rutas o aumentar frecuencias. Y para esto, es fundamental el trabajo conjunto entre el sector público y el privado”, destacó el CEO de Aeropuertos Argentina.

Un largo camino de mejoras

La primera etapa de las obras fue finalizada en junio de 2023 e incluyó la construcción del 50% del edificio. Esta fase comprendió el nuevo Hall de partidas, el sector de check-in, la sala de embarque nacional, locales comerciales y gastronómicos, así como edificios técnicos de apoyo a la operación.

La segunda etapa contempló la incorporación de un nuevo Hall de arribos, área de retiro de equipajes en Cabotaje y en sector Internacional, nueva área de Migraciones en Arribos, nuevo Embarque Internacional, 2 nuevas puertas de embarque, 1 nuevo puente fijo y núcleo, 1 nueva manga, nuevo sector control RX, área de Migraciones en Partidas, nuevo puesto fijo de acceso a plataforma, nuevos locales comerciales y gastronómicos.

El proyecto formó parte de una visión integral de desarrollo aeroportuario, destinado a mejorar sustancialmente la experiencia del pasajero y optimizar las operaciones para acompañar el crecimiento sostenido del sector aéreo.

La terminal dispone así, de 12 mostradores de check-in, 2 cintas de equipaje, 2 mangas de embarque, 12 locales comerciales, 4 locales gastronómicos y amplias salas de embarque para vuelos nacionales e internacionales, cada una con su propio bar y áreas de descanso.

Sus instalaciones ahora ofrecen una amplia variedad de servicios: kiosko en el hall público, cafetería y local comercial en el hall público y en el preembarque doméstico, la rentadora de autos Always, servicio de remisería, cajero automático y sala de lactancia. Además, con la etapa dos, se sumó el restaurante Raizal, un espacio que prioriza la gastronomía local utilizando materia prima característica como el aceite oliva y la vid.

Un aeropuerto que crece

Con una superficie total de 367 hectáreas, el aeropuerto sanjuanino se considera uno de los más importantes del oeste argentino. Opera todos los días de 7 a 21 y recibe vuelos comerciales y privados, nacionales e internacionales, ubicándose entre los más importantes de la región.

Muestra un creciente flujo de pasajeros: en lo que va de 2025 (enero – octubre) pasaron 164.519, un 10.9% más que en el mismo período de 2024, año que contabilizó unos 186.476 pasajeros totales (enero – diciembre). Operan Aerolíneas Argentinas y Flybondi con vuelos regulares a Ezeiza y Aeroparque, aunque también, operan vuelos no regulares a Rosario, Mar del Plata y Córdoba, entre otros.

Con estas obras, San Juan cuenta ahora con un aeropuerto completamente renovado, moderno y funcional, preparado para acompañar el crecimiento del turismo, la economía regional y la conectividad aérea del país. Su nueva infraestructura ofrece una experiencia más cómoda, segura y eficiente para todos los pasajeros.

Acerca de Aeropuertos Argentina

Aeropuertos Argentina nació en el año 1998 como AA2000 con el objetivo de desarrollar y operar terminales aéreas en el país, constituyéndose en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación.

Hoy cuenta con más de 2700 empleados que trabajan con el objetivo de cumplir con los más altos estándares internacionales de calidad en servicios y en seguridad, los 365 días del año. Es una de las 20 mejores empresas para trabajar en Argentina según el ranking de Great Place to Work, autoridad mundial en cultura organizacional.

Desde el inicio de la concesión realizó obras de gran envergadura y modernización en los principales aeropuertos del país, incorporando tecnología de última generación. Asimismo, contribuye con el desarrollo social, económico y cultural, convirtiéndose en un referente regional e internacional de la industria aeroportuaria. Su propósito es facilitar la conexión de personas, bienes y culturas para contribuir a un mundo mejor. Aeropuertos Argentina es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.