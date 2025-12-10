miércoles 10 de diciembre 2025

Auditorio Eloy Camus

La Policía reconoció a personal que pasa a situación de retiro y presentó su nueva revista institucional

En el Auditorio Eloy Camus se distinguió a policías que culminan su servicio y se dieron a conocer un video institucional y la 10° edición de la revista policial, en el marco de la Semana de la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.19.27
WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.19.29
WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.19.28 (1)
WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.19.28
WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.19.27 (1)

La actividad se realizó este miércoles en el Auditorio Eloy Camus, donde la Policía de San Juan distinguió a personal de la camada 29 que pasa a situación de retiro y presentó materiales institucionales en el marco de la Semana de la Policía. El encuentro fue organizado por la fuerza provincial y reunió a autoridades, efectivos y familias.

WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.19.27 (1)

Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a quienes finalizan su trayectoria en la institución. Las autoridades valoraron el compromiso demostrado a lo largo de los años y el rol que cada agente cumplió en el fortalecimiento de la seguridad pública. A su vez, resaltaron a efectivos destacados que tuvieron acciones que repercutieron de manera positiva en la sociedad.

WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.19.28

Por su parte, el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, comentó que "Hoy reconocemos a quienes llevaron el uniforme con responsabilidad y sostuvieron el orden y la ley como pilares del Estado, representan una parte fundamental de la historia viva de la Policía de San Juan". "El retiro no implica un alejamiento del legado institucional. Por el contrario, es una etapa que pone en valor la experiencia acumulada, el conocimiento adquirido y el ejemplo que dejan a las nuevas generaciones" concluyó.

En la oportunidad se proyectó el nuevo video institucional de la Policía de San Juan. La pieza audiovisual resume la labor operativa, profesional y comunitaria que la fuerza desarrolla en toda la provincia.

WhatsApp Image 2025-12-10 at 20.19.28 (1)

También se presentó la 10° edición de la revista policial, una publicación que recopila acciones, programas, estadísticas y testimonios del año. Su lanzamiento marca la importancia de comunicar el trabajo diario y acercar la institución a la ciudadanía. Cabe destacar que la misma se puede visualizar a través de https://vocacionylealtad.policiadesanjuan.gob.ar/.

La jornada formó parte de las actividades oficiales de la Semana de la Policía, que celebra un nuevo aniversario de la fuerza. También participaron el Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorri, la subsecretaria de Seguridad, Sandra Chamorro; Jefe de Policía, Néstor Álvarez: subjefe de Policía, Cintia Álamo; director del SPP, Carlos Suárez; autoridades de la Secretaría de Seguridad y Plana Mayor de la Policía.

