Llega a San Juan la "Noche de las mamografías", una jornada para cuidarse y prevenir

San Juan vivirá este viernes la "Noche de las mamografías". Lo que hay que saber sobre la actividad.

Este viernes 12 de diciembre, de 19 a 23, los hospitales públicos de San Juan que cuentan con mamógrafos abrirán sus puertas para realizar mamografías a demanda a mujeres mayores de 40 años. La iniciativa, denominada “Noche de las mamografías”, busca facilitar el acceso a este estudio fundamental para la detección precoz del cáncer de mama y reforzar la importancia del control anual.

Balance Orrego, en su segundo cumpleaños como gobernador, con el horizonte en la minería y la energía solar

La directora de Materno Infancia, Lenka Dumanzik, explicó que durante la jornada los hospitales habilitados realizarán mamografías sin turno previo para todas las mujeres mayores de 40 años. Recordó que este estudio debe hacerse una vez por año y que la actividad está especialmente dirigida a quienes aún no lo realizaron en 2024.

"El objetivo principal es ampliar la accesibilidad, ya que muchas mujeres no pueden concurrir a los controles habituales por motivos laborales o por tareas de cuidado dentro de sus familias. Por eso se eligió un horario extendido y nocturno, pensado para que todas puedan acercarse sin dificultades", destacó en diálogo con Canal 13 San Juan, Dumanzik.

Además, remarcó la importancia de visibilizar el cáncer de mama y de recordar que la prevención depende en gran medida de la mamografía. Señaló que la detección temprana permite iniciar un tratamiento inmediato y mejorar significativamente los resultados.

La actividad se llevará a cabo en los hospitales Rawson, Marcial Quiroga, Lanteri, el de Caucete, el de Pocito, el de 25 de Mayo y el Rodeo. También participará la Unidad Sanitaria Móvil, que estará instalada en el barrio Municipal de Pocito.

image

Finalmente, Dumanzik señaló que esta jornada también busca recordar a la comunidad que la mamografía está disponible todo el año en estos centros de salud, tanto por la mañana como en horario de siesta, a lo que se suma esta propuesta excepcional en horario nocturno.