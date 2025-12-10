miércoles 10 de diciembre 2025

Declaraciones

Qué dijo el ministro de Minería Perea sobre la Ley de Proveedores Mineros que prepara San Juan

El ministro explicó que la norma, casi lista, no será una ley de cupos sino de “objetivos” para fortalecer el desarrollo local y la capacitación de mano de obra. Qué falta.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Pablo Perea, ministro de Minería de San Juan. (foto ilustrativa)

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, brindo definiciones sobre cómo avanzan los trabajos sobre la llamada Ley de Proveedores Mineros que se diseña en la provincia y confirmó que el Gobierno provincial tiene prácticamente listo el proyecto.

Según explicó este miércoles en momentos en que asistió a la inauguración de nuevas obras en el aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, en Las Chacritas; la iniciativa apunta a desarrollar comunidades y fomentar el empleo local, más que a establecer restricciones en la contratación de servicios. Tiempo de San Juan había adelantado en julio que la norma iria en ese sentido.

Perea marcó distancia de la idea de una norma rígida: “No voy a decir que es una ley de proveedores, sino una ley de desarrollo de comunidades y de fomento del empleo local. Lejos de alambrar la provincia, es una ley que promueve la sana competencia. No habla de cupos, sino de objetivos”, indicó.

Casi lista, pero con retoques finales

El ministro señaló que la ley está en su etapa final, aunque aún resta una instancia formal antes de elevarla. “La ley en gran parte está lista. Falta la presentación formal al gobernador y cerrar la semántica de uno o dos artículos para que sea clara y superadora”, explicó.

El objetivo era presentarla este año, pero Perea reconoció que otros temas de peso retrasaron el proceso, entre ellos el intenso trabajo técnico en la Ley aclaratoria de Glaciares que se debatirá este mes en el Congreso nacional y la preparación para la entrada en producción del yacimiento de oro Hualilán.

“No voy a decir que estamos retrasados. El documento está terminado; solo falta la presentación formal y luego enviarlo a la Legislatura”, aseguró.

Mano de obra local: prioridad y capacitación

Al hablar de la empleabilidad en la minería, Perea insistió en que el foco estará puesto en fortalecer la contratación local, pero aclaró que las empresas también deben tener libertad para elegir perfiles capacitados. “Las empresas tienen el deber y el derecho de contratar mano de obra, siempre y cuando esté capacitada y se den las condiciones”.

El ministro recordó que, tras el cierre de Casposo en 2019 y su reapertura actual, existe mano de obra disponible, pero también necesidades de formación para los nuevos proyectos. “Nuestro rol es capacitar. Poner herramientas para tener cada vez más personal calificado y que todos los sanjuaninos tengan posibilidad de aplicar a los puestos que van a venir”, concluyó.

