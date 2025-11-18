Buscan presentar la Ley de Proveedores Mineros antes de fin de año

Tras una maratónica reunión entre miembros del Ejecutivo provincial y representantes de las cámaras de proveedores mineros, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno buscará presentar el proyecto de la Ley de Proveedores Mineros antes de fin de año. Para lograrlo, aún deberán evaluar si extienden el período de sesiones ordinarias -que finaliza el 30 de noviembre según la Constitución Nacional- o si finalmente envían la iniciativa en el marco de sesiones extraordinarias, instancia en la que también está pendiente el tratamiento del Presupuesto Provincial 2026.

El encuentro se realizó este lunes y fue encabezado por el ministro de Minería, Gustavo Fernández, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, también Gustavo Fernández. Durante varias horas se revisó punto por punto el borrador del proyecto, cuyo objetivo central es ampliar las bases de proveedores mineros locales y fortalecer el impacto de la actividad en las comunidades sanjuaninas.

Participaron representantes de 16 cámaras y entidades vinculadas a la industria, entre ellas CAPRIMSA, CAPSEMIJA, CASEMICA, CAPRESMI, CACETIC, la Cámara Argentina de la Construcción (delegación San Juan), la Unión Industrial de San Juan, CASEMI, CAPERFO, la Cámara de Empresarios de Calingasta, el Colegio de Geofísicos, el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, el Consejo Profesional de Ciencias Geológicas, AITURIC, CAPROMER y CARPEM.

Con los aportes y observaciones recogidos en esta instancia, el Ejecutivo trabaja ahora en los ajustes finales del texto. La definición sobre el mecanismo legislativo para avanzar- extensión de ordinarias o convocatoria a extraordinarias- se tomará en los próximos días.