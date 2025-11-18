martes 18 de noviembre 2025

Buscan presentar la Ley de Proveedores Mineros antes de fin de año

Tras una extensa reunión con 16 cámaras del sector, el Gobierno confirmó que quiere enviar el proyecto a Diputados antes de fin de año. Podría ser en sesiones ordinarias (si se extiende el período) o extraordinarias.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras una maratónica reunión entre miembros del Ejecutivo provincial y representantes de las cámaras de proveedores mineros, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno buscará presentar el proyecto de la Ley de Proveedores Mineros antes de fin de año. Para lograrlo, aún deberán evaluar si extienden el período de sesiones ordinarias -que finaliza el 30 de noviembre según la Constitución Nacional- o si finalmente envían la iniciativa en el marco de sesiones extraordinarias, instancia en la que también está pendiente el tratamiento del Presupuesto Provincial 2026.

A contramano de una funcionaria mendocina, Orrego y gran parte de gobernadores de la Mesa del Cobre reclamaron por una nueva Ley de Proveedores
Reino Unido anunció nuevos ejercicios militares en Malvinas

El encuentro se realizó este lunes y fue encabezado por el ministro de Minería, Gustavo Fernández, y el ministro de Producción, Trabajo e Innovación, también Gustavo Fernández. Durante varias horas se revisó punto por punto el borrador del proyecto, cuyo objetivo central es ampliar las bases de proveedores mineros locales y fortalecer el impacto de la actividad en las comunidades sanjuaninas.

Participaron representantes de 16 cámaras y entidades vinculadas a la industria, entre ellas CAPRIMSA, CAPSEMIJA, CASEMICA, CAPRESMI, CACETIC, la Cámara Argentina de la Construcción (delegación San Juan), la Unión Industrial de San Juan, CASEMI, CAPERFO, la Cámara de Empresarios de Calingasta, el Colegio de Geofísicos, el Colegio Argentino de Ingenieros en Minas, el Consejo Profesional de Ciencias Geológicas, AITURIC, CAPROMER y CARPEM.

Con los aportes y observaciones recogidos en esta instancia, el Ejecutivo trabaja ahora en los ajustes finales del texto. La definición sobre el mecanismo legislativo para avanzar- extensión de ordinarias o convocatoria a extraordinarias- se tomará en los próximos días.

Los nombres en danza para conformar el "gabinete" de Baigorrí en la Fiscalía General

