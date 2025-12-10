San Juan triplicó la cantidad de altas terapéuticas por consumos problemáticos durante 2025

San Juan cerró el año con un marcado incremento en la cantidad de personas que completaron sus tratamientos por consumos problemáticos. Este miércoles 10 de diciembre se entregaron 47 certificados de alta terapéutica, lo que elevó a 97 el total de egresos en 2025. La cifra representa un aumento del 169,4% respecto del 2024, cuando se habían registrado 36 altas.

Los resultados se enmarcan en el Plan Estratégico Provincial para el Abordaje de los Consumos Problemáticos 2023-2027, impulsado por el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano a través de la Dirección de Prevención y Asistencia de los Consumos Problemáticos, con la participación de programas de distintas áreas del Gobierno de San Juan.

En el mismo acto, 21 personas (algunas aún en tratamiento y otras ya con el alta) recibieron certificaciones tras completar cursos de peluquería, barbería, herrería y soldadura. También se entregaron herramientas de trabajo para facilitar el inicio de emprendimientos propios.

El evento contó con la presencia de autoridades provinciales y el acompañamiento de familias, equipos técnicos, centros de atención y casas convivenciales.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, destacó el aumento de altas terapéuticas registradas este año y valoró el esfuerzo de quienes completaron los tratamientos y de los equipos profesionales que los acompañaron.