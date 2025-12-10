Revuelo de aspirantes para ingresar a una carrera de la UNSJ: denuncian irregularidades en exámenes y el directorio respondió

Una fuerte polémica se generó este miércoles entre aspirantes a la Licenciatura en Enfermería de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) . En redes sociales circuló una queja formal en la que acusan presuntas irregularidades durante la instancia de exámenes recuperatorios.

Según el escrito difundido, la situación habría ocurrido durante el recuperatorio realizado este miércoles 10 de diciembre, instancia que la propia institución había habilitado de manera extraordinaria tras la alta tasa de desaprobación registrada en el examen de ingreso (480 reprobados en la primera instancia) . De acuerdo a lo informado previamente por la institución, esa instancia estaba destinada exclusivamente a quienes hubieran aprobado al menos una de las tres materias evaluadas.

La publicación sostiene que, durante la toma del examen, se permitió rendir a aspirantes que no cumplían con ese requisito, es decir, que no habrían aprobado ninguna de las materias en la instancia original. Esto, aseguran, generó confusión, malestar e incertidumbre entre los estudiantes que sí cumplían con las condiciones establecidas.

En el texto que circula en redes, los aspirantes reclaman que se investigue lo ocurrido, que se ratifiquen o rectifiquen públicamente los criterios de participación y que se garantice la transparencia en la corrección y publicación de los resultados, para que solo se consideren válidos los exámenes de quienes cumplían con los requisitos.

La respuesta de la escuela

Ante la consulta de Tiempo de San Juan, el directorio de la Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud respondió que no existieron irregularidades en el proceso y que la instancia de recuperación se desarrolló conforme a los procedimientos establecidos. Hasta la tarde de este miércoles, esperaban por recibir la nota para luego tomar una decisión.

Cabe recordar que días atrás la EUCS había difundido el listado provisorio de ingresantes a la carrera para el ciclo lectivo 2026. Según esos datos, solo 46 aspirantes aprobaron los tres exámenes, mientras que alrededor de 480 reprobaron al menos una de las pruebas. La institución había aclarado que el recuperatorio estaba dirigido a quienes aprobaron al menos una materia, y que podían rendir únicamente los módulos pendientes.

Los exámenes en primera instancia

