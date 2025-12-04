Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio a conocer el listado provisorio de aspirantes ingresantes a la Licenciatura en Enfermería 2026 . Según la información difundida en los últimos días, solo 46 postulantes aprobaron los tres exámenes , mientras que 480 resultaron reprobados en, al menos, una prueba.

Desde la institución aclararon que habrá una instancia de recuperación destinada a quienes hayan aprobado al menos una de las materias evaluadas. En este caso, cada aspirante podrá rendir únicamente las materias no aprobadas.

Para acceder al recuperatorio, los interesados deberán realizar la ratificación presencial el viernes 5 de diciembre, de 8 a 19, en la sede de la EUCS.

Además, se informó que los aspirantes que deseen ver sus exámenes deberán inscribirse previamente en un formulario habilitado para tal fin, trámite que es indispensable para acceder a la revisión. La exhibición de exámenes se realizará en la sede de la EUCS según el siguiente cronograma:

Química: jueves 4/12 de 9 a 12.

Anatomofisiología: jueves 4/12 de 16 a 19.

Lectura y comprensión de textos: viernes 5/12 de 8 a 11.

La instancia de recuperación se concretará el martes 10 de diciembre de 2025, a las 8:00, también en dependencias de la EUCS.

Las listas, según DNI

Aprobados

aprobados-solo-dni

No aprobados