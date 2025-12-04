jueves 4 de diciembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Educación

Difundieron los resultados de los exámenes de ingreso para una carrera de la UNSJ: entraron 46 aspirantes y otros 480 reprobaron

Desde la institución aclararon que habrá una instancia de recuperación destinada a quienes hayan aprobado al menos una de las materias evaluadas. En la nota, las calificaciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud (EUCS) de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) dio a conocer el listado provisorio de aspirantes ingresantes a la Licenciatura en Enfermería 2026. Según la información difundida en los últimos días, solo 46 postulantes aprobaron los tres exámenes, mientras que 480 resultaron reprobados en, al menos, una prueba.

Lee además
El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Termómetro en ascenso

Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°
Foto captura: Xama Noticias.
Solidaridad

Realizan una colecta para el máximo referente de los inquilinos en San Juan, quien estuvo internado

Desde la institución aclararon que habrá una instancia de recuperación destinada a quienes hayan aprobado al menos una de las materias evaluadas. En este caso, cada aspirante podrá rendir únicamente las materias no aprobadas.

Para acceder al recuperatorio, los interesados deberán realizar la ratificación presencial el viernes 5 de diciembre, de 8 a 19, en la sede de la EUCS.

Además, se informó que los aspirantes que deseen ver sus exámenes deberán inscribirse previamente en un formulario habilitado para tal fin, trámite que es indispensable para acceder a la revisión. La exhibición de exámenes se realizará en la sede de la EUCS según el siguiente cronograma:

  • Química: jueves 4/12 de 9 a 12.
  • Anatomofisiología: jueves 4/12 de 16 a 19.
  • Lectura y comprensión de textos: viernes 5/12 de 8 a 11.

La instancia de recuperación se concretará el martes 10 de diciembre de 2025, a las 8:00, también en dependencias de la EUCS.

Las listas, según DNI

Aprobados

aprobados-solo-dni

No aprobados

no-aprobados-solo-dni

Temas
Seguí leyendo

Play Cinema y Patio Alvear Shopping ya prendieron las luces de navidad: desde el Grinch y villancicos hasta talleres para niños

Informaron hasta cuándo podrá usarse el boleto escolar gratuito en San Juan

San Juan, con muchas propuestas para disfrutar el finde largo

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Dos sanjuaninos se quedaron con premios de casi $2 millones del Loto: los números de la suerte

De baldío a espacio verde: Rivadavia inauguró la Plaza Las Camelias en el barrio Rumbos

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe

Exposición, música, demostraciones de canes y desfile, en la semana de la Policía de San Juan

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q Va
Todo listo

Esta es la grilla de artistas para la Fiesta Nacional de Santa Lucía: Abel Pintos, Sergio Galleguillo, Omega y Dale Q' Va

Este era Leónidas Fonseca, apodado Leo.
Conmoción en Bella Vista

Un amor, una traición y una vieja disputa por tierras, la trama detrás del crimen en Iglesia

Emiten alerta amarilla por tormentas para San Juan y se esperan lluvias desde este jueves por la tarde hasta el domingo inclusive.
Atención

Alerta por tormentas en San Juan: dónde y cuándo se esperan las lluvias

Imagen ilustrativa
Violento atraco

Un empresario sanjuanino fue baleado durante un ataque de motochorros en Chimbas

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: fue un mal trago, dijo Villa
Caso resonante

UPCN San Juan también cayó en una de las estafas más grandes de Argentina: "fue un mal trago", dijo Villa

Te Puede Interesar

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que hay contradicciones
Acusación por mala praxis

Revelaron datos sobre las causas de muerte de Alma Uliarte y la defensa de la familia sostuvo que "hay contradicciones"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Penal de Chimbas.
Comunicado

Secuestraron drogas, celulares y demás elementos en un operativo en el Penal de Chimbas

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo
Por daños y perjuicios

Marcelo Lima demandó a Sergio Vallejos y el empresario salió al cruce: "Es una actitud amenazante, pero no le tengo miedo"

El Paso de Agua Negra: los sanjuaninos que viajen a Chile deben tener en cuenta que se encarecieron las compras por la baja del dólar en el país vecino.
Impacto en el bolsillo sanjuanino

Se encareció Chile justo cuando reabrió el paso de Agua Negra: por qué ahora alcanza para menos

El calor es uno de los grandes protagonistas de este jueves en San Juan.
Termómetro en ascenso

Está picante el tema: la Ciudad de San Juan, en el podio de las ciudades más calurosas del país con 36,2°