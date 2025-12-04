jueves 4 de diciembre 2025

Sorteo

Dos sanjuaninos se quedaron con premios de casi $2 millones del Loto: los números de la suerte

Los apostadores resultaron ganadores en el sorte realizado este miércoles. Mirá los detalles difundidos por la Caja de Acción Social.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dos sanjuaninos ganaron premios millonarios del Loto Plus.

Durante la jornada de este miércoles, dos sanjuaninos resultaron ganadores de un premio de casi $2 millones cada uno, correspondiente al sorteo del Loto Plus, según afirmaron desde la Caja de Acción Social (CAS).

Los apostadores obtuvieron sus premios en el sorteo número 3.836 del Loto y cada uno de ellos obtuvo una cifra de $1.982.561, por alcanzar cinco aciertos en la modalidad Tradicional.

En el primero de los casos el apostador acertó los números 09 21 32 35 45 sólo le faltó el 14 para quedarse con el premio mayor. El ticket fue vendido en la Agencia 242 de Rivadavia.

El segundo de los jugadores ganó con los números 09 21 28 35 45 sólo le faltó el 07. En este caso, la boleta se vendió en la Agencia 449, de Rawson.

image

Cabe destacar que los apostadores tienen tiempo de presentarse con la boleta ganadora en la Caja de Acción Social, hasta el próximo 19 de enero de 2026.

Temas
