Orgullo

La Cámara de Diputados celebró los 10 años del Concurso San Juan Escribe

El evento fue encabezado por Fabián Martín en el teatro del Bicentenario y conmemoró la 10ª edición del certamen, reconociendo a los escritores más destacados de la provincia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Cámara de Diputados de San Juan celebró este miércoles 3 de diciembre, en el Teatro del Bicentenario, la Gala de Premiación 2025 del Concurso Literario San Juan Escribe - Premio Jorge Leonidas Escudero, un evento que conmemoró la 10ª edición del certamen y reconoció a los escritores más destacados de la provincia.

El acto estuvo encabezado por el vicegobernador y presidente nato de la Cámara de Diputados, Fabián Martín, y contó con la presencia del ministro de Turismo, Cultura y Deportes, Guido Romero; la subsecretaria de Planeamiento Educativo, Liliana Nollens; diputados y diputadas provinciales; intendentes; demás autoridades provinciales; y representantes de la Universidad Nacional de San Juan; la responsable del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, Sandra Luna, junto al equipo legislativo que trabaja en el Fondo Editorial y que tiene a su cargo la realización del concurso. También participaron finalistas de esta edición, ganadores de certámenes anteriores y las hijas del poeta Jorge Leónidas Escudero, Rosa y Ana. La jornada se vivió como una celebración de la cultura y del talento literario sanjuanino.

Durante la gala, las autoridades presentes compartieron su visión sobre el alcance y la continuidad del concurso.

Fabián Martín, vicegobernador y presidente de la Cámara de Diputados, expresó: “Quiero agradecer a todos los escritores que han participado en todas las ediciones, y al personal del Fondo Editorial, quienes han estado desde el primer día realizando este concurso. Gracias a las escuelas por el recibimiento en cada departamento que visitamos. Año tras año, el concurso toma forma y consolida la cultura de nuestra provincia. Nos permite tener más autores y escritores que defienden la cultura, y cuyas obras recorren el país en bibliotecas y en la Feria del Libro. La educación y la cultura son ejes fundamentales de la gestión provincial”.

Por su parte, la responsable del Fondo Editorial de la Cámara de Diputados, Sandra Luna, destacó: “Cumplimos 10 años, y lo que comenzó como un sueño hoy es una realidad plenamente consolidada. Cuando iniciamos este camino, allá por 2015, no imaginábamos que, edición tras edición, íbamos a construir algo tan significativo. Recorrimos los 19 departamentos, ingresamos a las escuelas, compartimos con docentes y estudiantes, y vimos cómo los jóvenes hicieron suyo este proyecto. Celebro a todas las personas que confiaron en esta iniciativa a lo largo de esta década. Agradezco profundamente que se haya garantizado su continuidad —tras cuatro vicegobernadores— y que hoy podamos coronar este recorrido con un broche de oro que demuestra que San Juan Escribe es algo que la comunidad necesita, quiere y espera cada año. Este certamen permite visibilizar a autores y autoras de todos los departamentos de la provincia”.

La ceremonia incluyó una presentación artística especial. Los participantes del programa La Voz Argentina 2025 —Jaime Muñoz, Mateo Pintor y Nicolás Olivieri— interpretaron poemas de Jorge Leónidas Escudero junto a actores que personificaron al autor. El cierre musical estuvo a cargo de la Camerata de San Juan junto a los cantantes invitados.

Ganadores de la 10ª edición del certamen

Durante la gala se dieron a conocer los premios correspondientes a cada categoría.

Sección Escritores Mayores (18 años en adelante)

Cuento

1.º Premio: "La Respiración Mínima" – Gustavo Nahuel Cabello Mestre

2.º Premio: "Barro, tal vez" – Juan Pablo Cáceres

Novela

1.º Premio: "Desierta" – María Luz Azcona Beltrán

2.º Premio: "202X" – Maximiliano Nicolás Martín

Poesía

1.º Premio: "Manual para incendiar el desierto" – Pablo Sebastián Berrondo

2.º Premio: "En la rama de este dolor" – Pablo Daniel Díaz Ortega

Literatura Infantojuvenil

1.º Premio: "El Holandés Errante" – Matías Andrés Poblete

2.º Premio: "Pequeños Poemas Despeinados" – María Agostina Carrera y Guillermina Inés Cortez

Sección Escritores Menores (10 a 17 años)

Revelación Juvenil Individual: "Historia de un amor" – Fabricio Luis Carpino Ortiz

Revelación Escolar: "Pacto de Silencio" – Colegio Dr. Bernardo Houssay

Como cierre, se otorgó el Premio San Juan Escribe de Oro, categoría especial destinada a autores que obtuvieron primeros o segundos premios en ediciones anteriores. Ganadora: Adriana Estela Luna – “Voces que…”

Un certamen que impulsa la creación literaria sanjuanina

San Juan Escribe es un certamen abierto y gratuito, con respaldo del Ministerio de Educación provincial. Su finalidad es promover la escritura, la lectura y la producción literaria en todo el territorio sanjuanino. A lo largo de una década, se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para el descubrimiento y la promoción de nuevas voces de la literatura local.

