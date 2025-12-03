Según tu signo, ¿qué departamento de San Juan serías?

La astrología suma cada vez más seguidores y, en paralelo, crece la curiosidad por conocer cómo se relaciona cada signo con distintos lugares y estilos de vida. En esta nota, combinamos ambos mundos: qué departamento de San Juan se parece más a vos según tu signo . Desde la tranquilidad de Jáchal hasta la energía de Capital , cada persona tiene un rincón sanjuanino que refleja su esencia.

Aries (21 de marzo al 19 de abril) – Capital

Intenso, activo y siempre al frente. Como el ritmo acelerado del microcentro, Aries necesita movimiento, decisión y desafíos constantes. Capital es su lugar ideal.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo) – Pocito

Amante de la buena vida, del vino y de los frutos de la tierra. Tauro encaja perfecto en Pocito, una zona de tradiciones, trabajo agrícola y placeres simples pero valiosos.

Géminis (21 de mayo al 20 de junio) – Rivadavia

Versátil, cambiante y social. Géminis combina con Rivadavia, un departamento donde conviven barrios tranquilos, actividad cultural, comercios y movimiento.

Cáncer (21 de junio al 22 de julio) – Chimbas

Protector, familiar y sensible. Cáncer se identifica con Chimbas, un departamento unido por lazos comunitarios fuertes y una identidad barrial muy marcada.

Leo (23 de julio al 22 de agosto) – Santa Lucía

Brillos, eventos, vida social y presencia. Leo necesita un lugar donde destacarse, y Santa Lucía —con su actividad cultural y deportiva— encaja perfecto con su energía.

Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre) – Rawson

Organizado, práctico y detallista. Virgo tiene el espíritu de Rawson: planificación, urbanización continua y el equilibrio entre actividad y calma.

Libra (23 de septiembre al 22 de octubre) – Caucete

Diplomático, armónico y amigable. Libra coincide con Caucete, tierra de encuentros, tradiciones y equilibrio entre naturaleza y vida urbana.

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre) – Sarmiento

Intenso, profundo y reservado. Escorpio encaja con Sarmiento, un departamento de paisajes misteriosos, agua subterránea y una energía poderosa.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre) – Iglesia

Libre, aventurero y siempre buscando nuevos horizontes. Sagitario es Iglesia: aire puro, montañas y el impulso permanente de explorar.

Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero) – Albardón

Serio, constante y trabajador. Capricornio tiene el espíritu de Albardón, un departamento de crecimiento sostenido, esfuerzo y proyección.

Acuario (20 de enero al 18 de febrero) – Ullum

Original, creativo y amante de lo diferente. Acuario se identifica con Ullum: aire libre, deportes, paisajes únicos y un ritmo poco convencional.

Piscis (19 de febrero al 20 de marzo) – Jáchal

Soñador, emocional y profundo. Piscis es Jáchal: folclore, tradición, calma y un vínculo especial con las raíces y la identidad.