miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Un gran fin de año: tres signos brillarán con luz propia en diciembre

Mientras el sol transita por Sagitario y luego por Capricornio, la configuración planetaria se alinea de manera excepcional para un trío de signos que están a punto de cosechar éxitos

Por Mario Godoy
Hay tres signos que despedirán el año de la mejor manera.

Hay tres signos que despedirán el año de la mejor manera.

Diciembre no es solo el mes de las fiestas y el cierre de año, sino también un portal energético que, según la astrología, impulsa a algunos signos a vivir sus momentos más afortunados. Mientras el sol transita por Sagitario y luego por Capricornio, la configuración planetaria se alinea de manera excepcional para un trío de signos que están a punto de cosechar éxitos, recibir buenas noticias y experimentar una profunda transformación personal.

Lee además
Hay signos que destacan por sentirse plenos en la fiesta a la que los inviten.
Lo dicen los astros

Los 'manijas' 24/7: mirá cuáles son los 3 signos que vivirían de fiesta
Hay signos que destacan por su fuerza de voluntad por encima de todos.
Lo dicen los astros

Querer es poder: conocé los tres signos que tienen una voluntad inquebrantable

Analizamos cuáles son estos tres afortunados del zodiaco que cerrarán el 2025 con broche de oro, desglosando las áreas clave donde verán materializados sus sueños.

1. Sagitario: La cosecha de la semilla plantada

Con el Sol transitando por su propio signo durante gran parte del mes, Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) se posiciona como el gran protagonista de diciembre.

  • Éxito profesional y reconocimiento: Después de meses de esfuerzo y dedicación, los arqueros verán finalmente cómo sus proyectos despegan. Es un momento ideal para lanzamientos, negociaciones importantes o recibir un ascenso. Su optimismo y visión de futuro serán sus mayores aliados.

  • Viajes y expansión de horizontes: El espíritu aventurero de Sagitario estará más activo que nunca. Las oportunidades de viaje no solo serán por placer, sino que podrían estar ligadas a oportunidades de crecimiento profesional o educativo que cambiarán su perspectiva de vida.

  • Plenitud personal: Sentirán una renovación total de energía y una gran claridad mental. Su carisma estará en su punto más alto, fortaleciendo sus relaciones sociales y atrayendo nuevas conexiones significativas.

2. Capricornio: El poder de la transformación interior

Aunque el Sol entra en Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) hacia finales de mes, la energía de la disciplina y la ambición que rige a este signo estará fuertemente asistida por otros tránsitos benéficos, preparándolos para un poderoso ciclo de cumpleaños.

  • Estabilidad financiera (y sorpresas): Diciembre trae a Capricornio un respiro económico muy esperado. Es probable que se resuelvan situaciones financieras pendientes, se cierren tratos lucrativos o incluso que llegue una ganancia inesperada. La planificación de meses anteriores dará sus frutos.

  • Asuntos familiares y de hogar resueltos: Los temas relacionados con el hogar, la familia o la vivienda (compras, mudanzas, remodelaciones) encontrarán soluciones rápidas y satisfactorias. Sentirán que su base de operaciones se fortalece, brindándoles seguridad emocional.

  • Transformación de imagen y autoestima: El enfoque estará en el cuidado personal. Invertir en sí mismos, tanto en salud como en apariencia, les brindará una inyección de confianza que se proyectará poderosamente en todos sus entornos.

3. Géminis: El despegue en las relaciones

Para Géminis (21 de mayo - 20 de junio), el foco de la fortuna de diciembre estará en el área de las relaciones, tanto personales como profesionales. Esto se debe a la posición favorable de los planetas en el sector de las alianzas y compromisos.

  • Acuerdos y alianzas exitosas: Este es el momento cumbre para firmar contratos, asociarse con personas clave o iniciar colaboraciones profesionales que serán muy rentables a largo plazo. Su habilidad para comunicar y negociar será imbatible.

  • Claridad y compromiso aentimental: En el amor, los Géminis solteros podrían conocer a una persona con potencial de compromiso serio, mientras que las parejas estables disfrutarán de una etapa de profundo entendimiento y renovación de sus votos o planes de futuro. La comunicación abierta será la clave de su felicidad.

  • Noticias y documentación rápida: Cualquier trámite, negociación o documentación pendiente se resolverá de manera acelerada y favorable. Recibirán noticias importantes que pondrán fin a un período de incertidumbre.

Temas
Seguí leyendo

Con la mecha recorta: los 3 signos que aumentan su irritabilidad en la recta final del 2025

¡La suerte está de su lado!: estos son los 3 signos más afortunados de la semana

Según tu signo, ¿qué provincia de Argentina serías?

Según tu signo, ¿qué tipo de bebida alcohólica serías?

Según tu signo, ¿qué fruta serías?

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio
Grave

Un oficial de policía lucha por su vida tras volcar en 9 de Julio

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco
Sorpresa

Video: el insólito motivo por el que tuvieron que parar una carrera de ciclismo en Angaco

Los Azules, el proyecto de cobre ubicado en Calingasta; donde la minera Rio Tinto mantiene su apuesta tecnológica. 
Reacomodo minero en San Juan

Giro estratégico de una poderosa minera en San Juan: Rio Tinto abandona un proyecto de cobre, pero sostiene su apuesta en otro

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson
Tras una semana de agonía

Murió el motociclista que protagonizó un choque fatal en Rawson

Te Puede Interesar

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza
El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito
Esquina Colorada

El incendio en el galpón textil en Capital se habría producido por un cortocircuito

Anunciaron la fecha de pago de los haberes de los empleados públicos de San Juan, que llega con una nueva suba.
Sueldos

Con una suba del 2,3%, los empleados públicos sanjuaninos cobrarán el 29 de noviembre

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo
Peligroso

Un nene de 4 años fue atropellado por un cuatriciclo en 25 de Mayo

Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
Alerta

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento