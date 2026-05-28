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Lo dicen los astros

Espejito, espejito: los 3 signos que más cuidan su imagen pública y estética

Más allá de la vanidad, para estos signos la primera impresión lo es todo. Un repaso por los signos del horóscopo que no dejan ningún detalle de su aspecto ni de su reputación al azar.

Por Mario Godoy
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En la era de las redes sociales, la estética urbana y la sobreexposición, la imagen personal se ha convertido en una carta de presentación indiscutible. Sin embargo, mientras algunos signos del zodiaco pueden salir a la calle con lo primero que encuentran en el armario, otros planifican cada detalle de su look y de su comportamiento público como si vivieran en una constante alfombra roja.

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La astrología explica que la obsesión por la estética, el buen gusto y la reputación no es casualidad; responde a la influencia de los planetas regentes de cada signo.

A continuación, desglosamos los tres signos del zodiaco que más cuidan su imagen y por qué no pueden evitar buscar la perfección.

1. Libra: La estética y la armonía como estilo de vida

Regido por Venus, el planeta de la belleza, el amor y el arte, Libra encabeza esta lista de forma indiscutida. Para los nativos de este signo, la imagen no es un tema de superficialidad, sino de equilibrio visual y armonía.

  • El detalle: Libra tiene un ojo clínico para la moda y las combinaciones de colores. Rara vez verás a un Libra con un atuendo desarreglado o fuera de lugar.

  • Su imagen pública: No solo cuidan su ropa; cuidan sus formas. Les aterra el conflicto y la ordinariez, por lo que siempre buscarán proyectar una imagen de personas diplomáticas, sofisticadas y sumamente educadas.

El mantra de Libra: "Si no es estéticamente armónico, no pertenece a mi realidad".

2. Leo: El rey de la pasarela y la reputación

Si Libra busca la armonía, Leo busca el impacto. Regido por el Sol, el centro del sistema solar, este signo de fuego necesita brillar y ser el centro de atención. La timidez o el pasar desapercibidos simplemente no están en su código genético.

  • El detalle: Desde un perfume importado que deje estela hasta un cabello impecable (su "melena" es sagrada), Leo invierte tiempo y dinero en verse imponente.

  • Su imagen pública: Para Leo, el estatus lo es todo. Les importa muchísimo el "qué dirán" y cómo los percibe el resto del mundo. Quieren ser admirados, respetados y considerados los líderes de su grupo, por lo que jamás permitirán que se les vea en un momento de debilidad estética.

3. Virgo: La perfección milimétrica y la pulcritud

A diferencia de Leo, Virgo no busca los aplausos, pero su nivel de autoexigencia es tan alto que entra en este podio por derecho propio. Regido por Mercurio, Virgo analiza la realidad a través del filtro de la perfección y el orden.

  • El detalle: Su obsesión es la pulcritud. Un calzado impecable, ropa perfectamente planchada y una higiene milimétrica. Son capaces de volverse a casa a cambiarse si descubren una mínima mancha en su camisa.

  • Su imagen pública: Cuidan su reputación a través de la eficiencia y la sofisticación sobria. Prefieren el estilo minimalista o el "lujo silencioso". Su meta es proyectar una imagen de absoluto control, inteligencia y limpieza.

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