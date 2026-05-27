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Lo dicen los astros

Los reyes del mínimo esfuerzo: los 3 signos que siempre buscan el "atajo" antes que el camino difícil

Están los que disfrutan la épica de escalar la montaña más alta con viento en contra, y están ellos: los estrategas del ahorro de energía.

Por Mario Godoy
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En el gran tablero del zodiaco, las estrategias para resolver problemas son tan variadas como los elementos. Están los signos que disfrutan la épica de escalar la montaña más alta con viento en contra, y están ellos: los estrategas del ahorro de energía.

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No se trata de falta de capacidad, sino de una filosofía de vida basada en la optimización del tiempo (y del estrés). Para estos tres signos, la línea recta siempre es mejor que las curvas, y si hay un atajo disponible, ten por seguro que lo van a tomar.

¿Quiénes son los maestros de la simplificación astrológica? Te lo contamos a continuación.

1. Tauro: El sibarita del menor esfuerzo

Si un Tauro puede resolver algo desde la comodidad de su sillón, no dudes que lo hará. Este signo de tierra está regido por Venus, lo que significa que su prioridad es el confort, la paz mental y el placer.

  • Su filosofía: Tauro no le teme al trabajo duro si es absolutamente necesario, pero detesta las complicaciones innecesarias y los dramas corporativos o emocionales.

  • El atajo: Prefieren invertir más tiempo al principio planificando una ruta directa o automatizando un proceso con tal de no tener que lidiar con imprevistos molestos más adelante. Si hay una app que les ahorra el trámite, ya la tienen descargada.

2. Géminis: La mente rápida que esquiva el aburrimiento

Para Géminis, el camino largo y complicado no solo es difícil, ¡es aburridísimo! Regido por Mercurio, el planeta de la mente y la comunicación, este signo de aire procesa la información a la velocidad de la luz y tiene una habilidad innata para encontrar grietas y soluciones alternativas del sistema.

  • Su filosofía: ¿Para qué pasar horas descifrando un manual si puedo preguntarle a alguien que ya lo sabe o improvisar una solución genial en cinco minutos?

  • El atajo: Son los reyes del hack. Su astucia mental les permite conectar puntos que otros no ven, encontrando soluciones creativas e ingeniosas que les ahorran días de esfuerzo innecesario. Eso sí, cruza los dedos para que el atajo no los deje a mitad de camino por pura distracción.

3. Sagitario: El optimista que no quiere perder tiempo

El centauro del zodiaco vive en una búsqueda constante de aventura, expansión y libertad. Para Sagitario, meterse en caminos burocráticos, complicados o excesivamente detallistas es como encerrarlo en una jaula.

  • Su filosofía: La vida es demasiado corta para complicarse con tecnicismos. Tienen una fe ciega (a veces desmedida) en que las cosas van a salir bien.

  • El atajo: Sagitario salta directamente a la acción o al resultado final, salteándose los pasos intermedios que considera "burocracia de la vida". Confían tanto en su buena suerte y en su intuición que prefieren pedir perdón antes que pedir permiso, acelerando los procesos a su favor.

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