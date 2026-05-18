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Lo dicen los astros

Los más coquetos del zodíaco: ¿cuáles son los 3 signos que más cuidan su imagen?

Si bien todos los signos tienen su momento de vanidad, hay tres signos del zodíaco que llevan el cuidado de la imagen personal a un nivel superior.

Por Mario Godoy
Hay signos que se preocupan mucho por su imagen.

Hay signos que se preocupan mucho por su imagen.

Para algunas personas, el look del día es una elección al azar; para otras, es una verdadera declaración de principios. En el fascinante mundo de la astrología, la forma en que nos mostramos al exterior está muy ligada a la energía de nuestra carta natal. Si bien todos los signos tienen su momento de vanidad, hay tres signos del zodíaco que llevan el cuidado de la imagen personal a un nivel superior.

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Ya sea por una búsqueda de la perfección, por amor al arte y la estética, o por la necesidad de brillar en la sociedad, estos son los tres signos que jamás saldrían a la calle sin antes mirarse detenidamente al espejo.

1. Leo: El rey de la pasarela zodiacal

Si hablamos de cuidar la imagen, Leo lidera el ranking sin discusión. Regido por el Sol, este signo de fuego nació para ser el centro de atención, y sabe perfectamente que una buena primera impresión es su mejor carta de presentación.

  • Su fuerte: El cabello, la postura y los detalles llamativos.

  • Por qué lo hacen: No es simple superficialidad; para Leo, su imagen es el reflejo de su orgullo y su fuerza interior. Les encanta recibir elogios y destacar entre la multitud. Un leonino o leonina descuidado es una rareza absoluta: ellos necesitan que su brillo exterior esté a la altura de su fuego interno.

2. Virgo: La perfección en cada detalle

El caso de Virgo es diferente al de Leo, pero igual de intenso. Regido por Mercurio, este signo de tierra no busca el aplauso masivo, sino la pulcritud absoluta y la armonía visual. Su obsesión por el detalle se traslada directamente a su vestimenta y cuidado personal.

  • Su fuerte: La prolijidad, el calzado impecable y las combinaciones milimétricamente pensadas.

  • Por qué lo hacen: Para Virgo, una imagen descuidada es sinónimo de una mente caótica, algo que no pueden tolerar. Buscan un estilo sobrio, limpio y elegante. Cada prenda que usan está perfectamente planchada y combinada. Su lema implícito es que el buen gusto se demuestra en las cosas pequeñas.

3. Libra: Los eternos amantes de la estética y la belleza

Gobernado por Venus, el planeta del amor y la belleza, Libra tiene una conexión natural y profunda con el arte, la moda y la simetría. Para los librianos, cuidar su imagen no es un esfuerzo, es una necesidad vital para sentirse en armonía con el entorno.

  • Su fuerte: El sentido de la moda, los perfumes y la combinación de colores.

  • Por qué lo hacen: Libra busca la belleza en todo lo que lo rodea, y eso incluye su propia persona. Tienen un ojo clínico para las tendencias y un don natural para la elegancia sin esfuerzo (el famoso effortless chic). Les importa mucho cómo los perciben los demás, por lo que siempre buscarán proyectar una imagen equilibrada, agradable y sumamente atractiva.

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