Amor a primera compra: los tres signos que no conocen la palabra "ahorro"

Hay signos que no pueden estar sin darle vida al verbo comprar.

En el complejo mundo de la astrología, la posición de los astros no solo define nuestra personalidad o compatibilidad amorosa; también dicta la relación que mantenemos con nuestra billetera. Mientras algunos signos ahorran cada centavo como si el apocalipsis fuera mañana, otros parecen vivir bajo el lema de "me lo merezco".

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Expertos en comportamiento y astrología coinciden en que ciertos elementos y regentes planetarios inclinan la balanza hacia el consumo impulsivo. Aquí desglosamos a los tres signos que lideran el ranking de compradores compulsivos.

1. Tauro: El buscador del placer sibarita

Aunque se dice que Tauro es un signo de tierra "estable", su regente es Venus, el planeta de la belleza y el deseo. Para un Tauro, comprar no es un gasto, es una inversión en su bienestar personal.

El detonante: La necesidad de rodearse de lujo, texturas suaves y objetos de alta calidad.

El riesgo: Tauro no compra baratijas; compra lo mejor. Su debilidad son los artículos de diseño, la alta gastronomía y los perfumes caros. Si entra en una tienda de decoración, es probable que salga con un juego de sábanas de seda que no estaba en su presupuesto.

2. Leo: El rey del "Show-Off"

Regido por el Sol, Leo necesita brillar. Este signo entiende la moda y las posesiones como una extensión de su identidad y estatus. Para Leo, ir de compras es un acto de autoafirmación.

El detonante: El deseo de ser admirado y destacar entre la multitud.

El riesgo: Son víctimas fáciles de las ediciones limitadas y las marcas de renombre. Un Leo puede gastar el dinero de la renta en un reloj o un vestido despampanante simplemente porque sabe que todas las miradas se posarán sobre él. Su generosidad también los pierde: a menudo compran regalos excesivos para los demás.

3. Sagitario: El optimismo financiero (peligroso)

Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la abundancia. Su mentalidad suele ser: "El dinero va y viene, pero las experiencias quedan". Es el comprador más impulsivo porque rara vez piensa en las consecuencias a largo plazo.