Los "dueños del parlante" (a pilas): los 3 signos que no se van de la fiesta ni aunque les cortes la luz

Hay signos que no saben volver a casa cuando los invitan a una fiesta.

Todo anfitrión lo ha vivido: son las 5 de la mañana, la carne del asado es un recuerdo lejano, el hielo se derritió y la lista de reproducción empezó a repetirse. Sin embargo, hay un grupo selecto de signos invitados que parecen haber echado raíces en el sofá o junto al fogón.

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En el zodiaco, existen tres perfiles que carecen del "chip de retirada". Para ellos, la fiesta termina cuando sale el sol o cuando, literalmente, les bajás la térmica. Aquí los desglosamos:

1. Escorpio: el guardián de la madrugada

A diferencia de otros signos que buscan atención, Escorpio se queda por la intensidad. Para ellos, las mejores charlas y las confesiones más profundas ocurren cuando el resto ya se fue a dormir y solo quedan los "sobrevivientes".

Por qué se queda: Porque le fascina la atmósfera de la trasnoche. Es el momento donde caen las caretas y puede analizar a fondo a los que quedan en pie.

La señal de alerta: Se instala en un rincón estratégico con una copa en la mano, observando todo y lanzando preguntas punzantes que reinician la conversación justo cuando pensabas que se estaba muriendo.

Cómo echarlo: Tenés que romper el misticismo del momento. Empezá a hablar de trámites aburridos o de la lista del supermercado; el desinterés lo hará buscar su retiro voluntario.

2. Sagitario: el buscador de aventuras (y de otra jarra)

Sagitario es el signo del exceso y la expansión. Para el centauro, irse a dormir es una derrota frente a la posibilidad de una charla filosófica de madrugada o una anécdota épica de último minuto.

Por qué se queda: Por puro optimismo. Cree que lo mejor de la noche está a la vuelta de la esquina (o al fondo de la próxima botella).

La señal de alerta: Lo vas a encontrar en la cocina a las 4 AM, tratando de convencer a alguien de armar un viaje improvisado o debatiendo sobre el sentido de la vida mientras pica los restos de la picada.

Cómo echarlo: No hay sutilezas que valgan. Hay que empezar a apilar las sillas arriba de la mesa; puede que incluso así te pida un último mate "para el camino".

3. Piscis: el que se mimetiza con el sillón

Piscis no se queda por estrategia ni por euforia, sino porque simplemente perdió la noción del tiempo. Entra en un estado de trance donde el living de tu casa se convierte en su ecosistema natural.