jueves 30 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Bajo Cero: estos son los tres signos que peor la pasan con el frío

Mientras algunos signos disfrutan del aire gélido, estos integrantes del zodiaco ven en las bajas temperaturas a su principal enemigo y buscan refugio desesperadamente ante la caída del termómetro.

Por Agencia NA
Hay tres signos que lo pasan muy mal cuando llega la temporada fría del calendario.

Hay tres signos que lo pasan muy mal cuando llega la temporada fría del calendario.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el zodiaco se divide en dos bandos: los que disfrutan del "winter vibe" y aquellos que no pueden despegarse de la calefacción. Mientras algunos signos encuentran energía en la escarcha, para otros, el invierno es una verdadera prueba de resistencia física y emocional.

Lee además
Hay signos que tienen la capacidad de expresarse con total claridad.
Lo dicen los astros

Los maestros de la palabra: los 3 signos que mejor se explican
los intratables de primera hora: los 3 signos que arrancan el dia con el peor humor
Lo dicen los astros

Los intratables de primera hora: los 3 signos que arrancan el día con el peor humor

Según la astrología térmica, la energía de cada elemento influye directamente en cómo procesamos el clima. Aquí te presentamos a los tres signos que, literalmente, se "congelan" al primer viento sur.

1. Leo: el hijo del Sol en busca de calor

Como signo regido por el Sol, Leo es el monarca del verano. Su energía es puro fuego, vitalidad y brillo. Cuando los días se acortan y el calor desaparece, Leo siente que pierde su fuente principal de combustible.

  • ¿Por qué sufren? Su cuerpo suele tener una temperatura interna alta, y el frío exterior los apaga anímicamente. Para un Leo, el invierno no es solo una cuestión de clima, es una falta de "escenario" bajo el sol.

  • El síntoma: Los verás usando capas y capas de ropa, quejándose del cielo gris y contando los días para que llegue el verano.

2. Cáncer: el refugio es la única opción

Cáncer es un signo de agua, regido por la Luna. Su naturaleza es emocional y sumamente sensible a los cambios del entorno. El frío suele representar para ellos una sensación de aislamiento que no siempre disfrutan.

  • ¿Por qué sufren? El frío los vuelve introspectivos al extremo. Al ser un signo propenso a la melancolía, el clima gélido puede afectar su humor de manera directa. Además, suelen sufrir de extremidades frías debido a su conexión emocional con la circulación.

  • El síntoma: Entran en modo "hibernación". No intenten sacarlos de casa; Cáncer se convierte en un experto en nesting, rodeado de mantas y comida casera hasta que el termómetro suba de los 20°C.

3. Libra: la búsqueda del equilibrio térmico

Regido por Venus, Libra busca la armonía y el confort estético. El frío extremo es, para este signo, una "agresión" a sus sentidos y a su bienestar físico.

  • ¿Por qué sufren? Libra rige los riñones y la zona lumbar, áreas que suelen resentirse mucho con las bajas temperaturas. No soportan la incomodidad de estar tiritando o la piel reseca por el viento invernal.

  • El síntoma: La eterna duda de qué ponerse para no tener frío pero seguir viéndose bien. Suelen ser los primeros en enfermarse si no mantienen el equilibrio térmico que su cuerpo tanto demanda.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Los dueños del misterio: ¿cuáles son los tres signos más reservados del zodiaco?

Mando y autoridad: los tres signos del zodiaco que nacieron para dar órdenes

Compañeros de charla: los tres signos que no pueden dejar de hablar en el trabajo

Vanguardia digital: los tres signos que mejor dominan la tecnología

Pasión, drama y silencio: los 3 signos que más sufren la derrota deportiva

Dime tu signo y te diré cuánto lees: el ranking de los lectores voraces

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan
En el centro

Venden el inmueble donde funcionó una histórica panadería en San Juan

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos
Atención

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos

Imagen ilustrativa
Golpe de madrugada

Un pocitano se confió, dejó 14 garrafas de gas en la puerta de su negocio y en la noche se las robaron

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos
Procedimiento policial

Allanamiento en Rivadavia: secuestran plantas y cogollos de marihuana, pero no hubo detenidos

Te Puede Interesar

Vista de la Ruta 506 por Guandacol, donde La Rioja corto el camino y provcó la reacción en contra de los vecinos.  Vicuña apunta a reactivar obras viales en La Rioja y retomar el vínculo institucional tras el freno judicial.
Nuevo escenario tras el conflicto

Vicuña busca retomar operaciones en La Rioja y reactivar obras tras el conflicto judicial

Por Elizabeth Pérez
Una funcionaria judicial chocó contra un auto estacionado en Rivadavia
Siniestro

Una funcionaria judicial chocó contra un auto estacionado en Rivadavia

Aumentan los servicios de agua potable y cloacas en San Juan.
A partir de mayo

Aumenta el servicio de agua y cloacas en San Juan: mirá los nuevos valores

Donde el polvo se vuelve arte: Daniel y un oficio que resiste al tiempo video
Personaje sanjuanino

Donde el polvo se vuelve arte: Daniel y un oficio que resiste al tiempo

Allende, a fondo: La Rioja, Milei, la interna peronista y sus reparos con Andino 2027
Paren las Rotativas

Allende, a fondo: La Rioja, Milei, la interna peronista y sus reparos con "Andino 2027"