Bajo Cero: estos son los tres signos que peor la pasan con el frío

Hay tres signos que lo pasan muy mal cuando llega la temporada fría del calendario.

Con la llegada de las bajas temperaturas, el zodiaco se divide en dos bandos: los que disfrutan del "winter vibe" y aquellos que no pueden despegarse de la calefacción. Mientras algunos signos encuentran energía en la escarcha, para otros, el invierno es una verdadera prueba de resistencia física y emocional.

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Según la astrología térmica, la energía de cada elemento influye directamente en cómo procesamos el clima. Aquí te presentamos a los tres signos que, literalmente, se "congelan" al primer viento sur.

1. Leo: el hijo del Sol en busca de calor

Como signo regido por el Sol, Leo es el monarca del verano. Su energía es puro fuego, vitalidad y brillo. Cuando los días se acortan y el calor desaparece, Leo siente que pierde su fuente principal de combustible.

¿Por qué sufren? Su cuerpo suele tener una temperatura interna alta, y el frío exterior los apaga anímicamente. Para un Leo, el invierno no es solo una cuestión de clima, es una falta de "escenario" bajo el sol.

El síntoma: Los verás usando capas y capas de ropa, quejándose del cielo gris y contando los días para que llegue el verano.

2. Cáncer: el refugio es la única opción

Cáncer es un signo de agua, regido por la Luna. Su naturaleza es emocional y sumamente sensible a los cambios del entorno. El frío suele representar para ellos una sensación de aislamiento que no siempre disfrutan.

¿Por qué sufren? El frío los vuelve introspectivos al extremo. Al ser un signo propenso a la melancolía, el clima gélido puede afectar su humor de manera directa. Además, suelen sufrir de extremidades frías debido a su conexión emocional con la circulación.

El síntoma: Entran en modo "hibernación". No intenten sacarlos de casa; Cáncer se convierte en un experto en nesting, rodeado de mantas y comida casera hasta que el termómetro suba de los 20°C.

3. Libra: la búsqueda del equilibrio térmico

Regido por Venus, Libra busca la armonía y el confort estético. El frío extremo es, para este signo, una "agresión" a sus sentidos y a su bienestar físico.

¿Por qué sufren? Libra rige los riñones y la zona lumbar, áreas que suelen resentirse mucho con las bajas temperaturas. No soportan la incomodidad de estar tiritando o la piel reseca por el viento invernal.

El síntoma: La eterna duda de qué ponerse para no tener frío pero seguir viéndose bien. Suelen ser los primeros en enfermarse si no mantienen el equilibrio térmico que su cuerpo tanto demanda.

FUENTE: Agencia NA