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Lo dicen los astros

Dime tu signo y te diré cuánto lees: el ranking de los lectores voraces

La astrología sugiere que la inclinación por el aroma del papel y las narrativas no se reparte de forma equitativa en el zodiaco, depende de cada signo

Por Mario Godoy
Cada signo del zodiaco tiene una relación particular con la lectura.

Cada signo del zodiaco tiene una relación particular con la lectura.

En un mundo dominado por el consumo rápido de videos y redes sociales, el hábito de sumergirse en las páginas de un libro sigue siendo un refugio de resistencia intelectual. Sin embargo, la astrología sugiere que la inclinación por el aroma del papel y las narrativas profundas no se reparte de forma equitativa en el zodiaco, sino que depende de cada signo.

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Existen personalidades que, por su naturaleza elemental, encuentran en la lectura no solo un pasatiempo, sino una necesidad vital para procesar el mundo. Aquí repasamos los tres signos que lideran el ranking de los lectores más voraces.

1. Virgo: el lector meticuloso

Para Virgo, leer es una forma de mejora personal. Este signo de tierra, regido por Mercurio (el planeta de la comunicación y el intelecto), no lee solo por distracción; lee para entender, aprender y categorizar. Es común ver a un virginiano con un libro técnico, un ensayo histórico o una novela donde la estructura narrativa sea perfecta. Su amor por el detalle los convierte en los lectores más críticos, capaces de detectar una errata o una inconsistencia argumental a kilómetros de distancia.

2. Géminis: la curiosidad insaciable

Si Virgo lee por profundidad, Géminis lo hace por extensión. También bajo la regencia de Mercurio, este signo de aire necesita estímulos constantes. Los geminianos suelen tener varios libros empezados al mismo tiempo: una biografía en la mesa de luz, un policial en el bolso y algo de poesía en formato digital. Su agilidad mental les permite saltar de un tema a otro, buscando siempre recolectar datos y anécdotas para luego compartirlas en sus constantes interacciones sociales.

3. Sagitario: el viajero de biblioteca

Para el centauro, la lectura es el pasaporte más económico y accesible. Sagitario es el signo de la filosofía y la expansión mental. Su interés suele volcarse hacia libros que exploren otras culturas, religiones, viajes o tratados filosóficos que intenten explicar el sentido de la vida. No buscan el dato técnico como Virgo, sino la "gran verdad". Un sagitariano puede perderse durante horas en un libro de crónicas de viaje o en una novela épica que lo transporte a tierras lejanas.

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