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Lo dicen los astros

El zodiaco frente a la ARCA y Rentas: conocé los signos más aplicados con sus impuestos

Mientras algunos sufren con las fechas de vencimiento, tres signos del zodiaco destacan por su disciplina fiscal y su aversión al riesgo moratorio.

Por Mario Godoy
Para algunos signos el tema de estar al día en el ámbito impositivo es muy importante.

Para algunos signos el tema de estar al día en el ámbito impositivo es muy importante.

En el complejo ecosistema de las obligaciones tributarias, no todos los contribuyentes reaccionan igual. Mientras que el caos de las facturas y las declaraciones juradas puede paralizar a muchos, existe un grupo selecto de signos que parecen tener un "chip" de orden financiero incorporado. Según la astrología conductual, la influencia de los elementos de Tierra y la regencia de planetas como Saturno marcan la diferencia entre un recargo por mora y una cuenta al día.

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A continuación, desglosamos los tres signos que encabezan el ranking de responsabilidad impositiva:

1. Capricornio: el estratega del largo plazo

Para Capricornio, pagar impuestos no es una opción, es un deber institucional. Regido por Saturno, el planeta de la estructura y la ley, este signo entiende que el orden financiero es la base de su éxito personal.

  • Su perfil: Es el primero en enviar toda la documentación a su contador. No ve el gasto tributario como una pérdida, sino como una variable necesaria en su plan maestro de crecimiento.

  • Su mayor temor: Una auditoría o cualquier mancha en su reputación crediticia.

2. Virgo: la precisión en el detalle

Si hay alguien que tiene una carpeta (física o digital) con cada ticket de los últimos cinco años, ese es Virgo. Su naturaleza analítica lo convierte en el "terror" de los errores de cálculo.

  • Su perfil: Revisa las retenciones hasta el último centavo. Es el signo que detecta errores en los sistemas de facturación antes que la propia agencia tributaria. Su declaración jurada suele ser una obra de arte de la exactitud.

  • Su virtud: La previsión. Virgo ahorra mes a mes para el pago de ganancias o bienes personales, evitando sorpresas de último momento.

3. Tauro: la seguridad como prioridad

Tauro valora la estabilidad y la tranquilidad por encima de todo. Para este signo, deberle dinero al Estado representa una fuente de estrés que afecta su bienestar y su paz mental, algo que protege ferozmente.

  • Su perfil: Prefiere pagar por adelantado si eso le garantiza un descuento o, al menos, la tranquilidad de saber que "ya está hecho". Es pragmático; sabe que las deudas generan intereses y odia perder dinero en multas innecesarias.

  • Su enfoque: El cumplimiento fiscal es, para ellos, una forma de proteger su patrimonio y sus posesiones.

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