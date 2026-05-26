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Lo dicen los astros

Los "energizer" del zodiaco: los 3 signos que jamás se cansan y siempre van por más

Mientras el común de los mortales cuenta las horas para reencontrarse con la almohada, hay un selecto grupo signos que parece funcionar con una batería inagotable.

Por Mario Godoy
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¿Alguna vez te cruzaste con alguien que arranca el día a las seis de la mañana con una sonrisa, trabaja ocho horas, va al gimnasio, organiza una cena y todavía tiene energía para planificar el fin de semana? Mientras el común de los mortales cuenta las horas para reencontrarse con la almohada, hay un selecto grupo astronómico que parece funcionar con una batería inagotable.

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No se trata de café, suplementos mágicos ni pactos secretos. Según la astrología, la clave de esta vitalidad arrolladora está en la fecha de nacimiento. Hay tres signos en el zodiaco que, por su naturaleza y el elemento que los rige, no conocen el significado de la palabra "cansancio".

A continuación, el desglose de los tres signos más incansables del horóscopo y el secreto detrás de su energía sin límites:

1. Aries: El motor de fuego puramente impulsivo

Si la energía tuviera un sinónimo en el zodiaco, sería Aries. Como primer signo de la rueda zodiacal y regido por Marte (el planeta de la acción y la guerra), Aries no camina: corre.

  • ¿Por qué no se cansan? Su motor es la competencia y el inicio de nuevos proyectos. Tienen una vitalidad física envidiable que necesitan descargar constantemente. Si un Aries se queda quieto, se apaga; por eso, su forma de "descansar" suele ser hacer otra actividad física o intelectual.

  • Su punto débil: El aburrimiento. Su energía es de explosión rápida: si algo les apasiona, pueden pasar noches en vela sin pestañear, pero si la rutina los atrapa, pueden sufrir un bajón repentino.

2. Sagitario: La resistencia mental y el entusiasmo ciego

A diferencia de otros signos que se agotan de solo pensar en el futuro, a Sagitario el futuro lo alimenta. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna, este signo mutuable de fuego posee una resistencia que desafía cualquier lógica.

  • ¿Por qué no se cansan? Su secreto está en el optimismo. Sagitario se mueve por el entusiasmo de la aventura, el viaje y el descubrimiento. Tienen una notable capacidad para reponerse de la fatiga física a través de la motivación mental. Para ellos, siempre hay un lugar nuevo que conocer o una idea que debatir.

  • Su punto débil: La falta de límites. Como no registran el cansancio a tiempo, suelen sobrecargar su agenda hasta que el cuerpo les pasa factura de golpe, aunque se recuperan más rápido que cualquiera.

3. Géminis: La batería mental que nunca se apaga

A diferencia de Aries y Sagitario, la infatigabilidad de Géminis no es necesariamente física, sino mental. Regido por Mercurio, el planeta de la comunicación y el intelecto, el cerebro de Géminis funciona a mil revoluciones por minuto las 24 horas del día.

  • ¿Por qué no se cansan? La curiosidad es su combustible. Géminis puede estar físicamente agotado, pero si aparece un tema de conversación interesante, un chisme fresco, un libro nuevo o un plan de último momento, su sistema nervioso se reactiva instantáneamente. Son capaces de hacer tres cosas a la vez sin perder el hilo de ninguna.

  • Su punto débil: El insomnio. Como su cabeza no para de procesar información, les cuesta horrores "apagar la tele" a la hora de dormir, lo que los convierte en los reyes de las actividades nocturnas.

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