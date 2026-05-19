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Lo dicen los astros

Los reyes de la cámara: cuáles son los tres signos más fotogénicos

No es solo una cuestión de azar o de buenos ángulos; la astrología revela por qué ciertas personas logran traspasar la pantalla y encandilar a la cámara de manera natural.

Por Mario Godoy
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A todos nos pasa al repasar la galería de fotos después de una reunión o un evento: mientras la mayoría busca su mejor perfil o reza para no haber salido con los ojos cerrados, hay un selecto grupo de personas que parece tener un pacto secreto con el lente. Salen bien de frente, de perfil, riéndose de forma espontánea o mirando al horizonte.

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Según el análisis de los astros, la fotogenia va mucho más allá de los rasgos físicos. Se trata de energía, magnetismo y la capacidad de proyectar la personalidad sin filtros. En el universo del zodiaco, hay tres signos que se consagran como los favoritos absolutos de las cámaras.

1. Leo: el centro de todas las miradas

No es ninguna sorpresa que el signo regido por el Sol encabece esta lista. Los leoninos no solo son fotogénicos, sino que aman la cámara y la cámara los ama a ellos.

  • El secreto de su éxito: Tienen una seguridad innata que se traduce en una postura imponente y una mirada fija que traspasa el lente. Leo no se esconde; se adueña del espacio.

  • En la foto: Ya sea una selfie casual o una producción planificada, Leo sabe exactamente cómo proyectar su brillo natural, logrando que sus imágenes siempre transmitan frescura, liderazgo y mucha presencia.

2. Libra: la armonía estética perfecta

Regido por Venus, el planeta de la belleza, el arte y la simetría, Libra tiene un sentido estético ultra desarrollado que aplica, casi sin darse cuenta, cada vez que posa.

  • El secreto de su éxito: Los librianos son maestros de la elegancia sutil. Saben cómo equilibrar los colores, el entorno y su propia expresión corporal para que la composición de la imagen sea perfecta.

  • En la foto: Su fotogenia radica en la naturalidad y el encanto. Una sonrisa a medias, una inclinación de cabeza o una mirada relajada son suficientes para que Libra logre capturas sofisticadas, armónicas y sumamente atractivas.

3. Escorpio: el misterio que atrapa al lente

Si Leo destaca por su brillo y Libra por su elegancia, Escorpio lo hace a través de un magnetismo hipnótico que resulta imposible de ignorar para cualquier fotógrafo.

  • El secreto de su éxito: Los escorpianos poseen una intensidad emocional única. No necesitan sonreír a la fuerza ni hacer poses exageradas; su mirada es tan profunda que logra capturar la atención del espectador de inmediato.

  • En la foto: Son los reyes de las fotos en blanco y negro o con juegos de luces y sombras. Su fotogenia es misteriosa, sensual y deja siempre la sensación de que hay una gran historia ocultándose detrás de sus ojos.

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