Lunes de 'mecha corta': los 3 signos que arrancan la semana con la "peor onda"

Para muchos, el lunes es una hoja en blanco llena de oportunidades. Sin embargo, para un grupo específico de signos del zodíaco, el primer día de la semana es un obstáculo personal, un ruido molesto y, sobre todo, una interrupción violenta de su paz mental.

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No es que sean malas personas; simplemente su configuración astral no está diseñada para procesar alarmas temprano ni reuniones de equipo a primera hora. Estos son los tres signos que necesitan, al menos, tres cafés antes de que les dirijas la palabra un lunes.

1. Cáncer: el nostálgico del domingo

Regido por la Luna, Cáncer es el signo del hogar y la intimidad. Para el cangrejo, el fin de semana es su santuario, y el lunes representa ser "arrancado" de su caparazón para enfrentarse a la frialdad del mundo exterior.

El síntoma: Se despierta con una melancolía que confunde con mal humor. Suele estar irritable porque todavía tiene la cabeza en el almuerzo familiar o en el calor de sus sábanas.

El consejo: No le pidas decisiones importantes antes del mediodía. Su "onda" mejora a medida que siente que el viernes está un minuto más cerca.

2. Acuario: el rebelde del cronograma

Acuario es el signo de la libertad y la independencia. Para ellos, el lunes representa el símbolo máximo de la estructura impuesta y la rutina aburrida, algo que choca directamente con su espíritu libre y, a veces, un tanto despegado.

El síntoma: Su "peor onda" se traduce en una desconexión total. Se muestran distantes o incluso un poco cínicos ante las obligaciones sociales del inicio de semana. Les molesta que el mundo entero se mueva al mismo ritmo "porque sí".

El consejo: Evitá las frases motivacionales baratas. Acuario necesita sentir que todavía tiene su espacio de autonomía, así que dejalo que encuentre su propio ritmo sin presionarlo.

3. Escorpio: el enemigo de la charla trivial

Escorpio maneja una intensidad que no entiende de horarios de oficina. El lunes suele traer consigo una dosis de superficialidad (el famoso "¿cómo estuvo tu finde?") que a este signo lo saca de quicio.