Peligro en la oficina: los 3 signos que perderán la paciencia esta semana

Si sientes que el ambiente está más tenso de lo habitual, no eres tú: son los astros. Esta semana, una configuración planetaria volátil pondrá a prueba los nervios de todos, pero tres signos en particular estarán caminando sobre una cuerda floja emocional.
Aquí te presentamos el desglose de quiénes son los "volcanes" del zodiaco estos días y por qué deberías proceder con cautela si están cerca.
1. Aries: El fósforo encendido
Como primer signo del zodiaco y regido por Marte, Aries no sabe lo que es la "espera pasiva". Esta semana, la impaciencia será su mayor enemiga.
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El detonante: Los retrasos burocráticos o la lentitud de los demás.
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Nivel de riesgo: Alto. Aries no se guarda nada; si algo le molesta, lo sabrás en los primeros cinco segundos. Su enojo es como una explosión: intenso, ruidoso, pero afortunadamente corto.
2. Escorpio: La olla a presión
A diferencia de Aries, Escorpio no grita de inmediato. Este signo de agua tiende a acumular pequeñas ofensas hasta que la presión es insoportable. Esta semana, Mercurio toca puntos sensibles de su carta, lo que los vuelve propensos a malinterpretar comentarios casuales.
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El detonante: La falta de lealtad o sentir que le ocultan información.
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Nivel de riesgo: Crítico. El problema con Escorpio no es solo el enojo, sino la memoria. Si se enojan hoy, te lo recordarán en el 2029. Es mejor ser transparente y directo con ellos.
3. Capricornio: El juicio final
El signo de tierra suele ser el epítome del control, pero esta semana la carga laboral o las responsabilidades mal repartidas los llevarán al límite. Un Capricornio enojado no es explosivo, es frío y cortante, lo cual puede ser mucho más intimidante.
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El detonante: La incompetencia ajena o la falta de compromiso.
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Nivel de riesgo: Moderado/Persistente. Su enojo se manifiesta como un sermón lógico que te hará cuestionar tus decisiones de vida. Si ves que un Capricornio empieza a suspirar profundamente mientras mira el reloj, es momento de retirarse.