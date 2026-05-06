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Lo dicen los astros

Peligro en la oficina: los 3 signos que perderán la paciencia esta semana

Una configuración planetaria volátil pondrá a prueba los nervios de todos, pero tres signos en particular estarán caminando sobre una cuerda floja emocional.

Por Mario Godoy
Algunos signos tendrán mayor predisposición a enojarse en la semana que viene por delante.

Algunos signos tendrán mayor predisposición a enojarse en la semana que viene por delante.

Si sientes que el ambiente está más tenso de lo habitual, no eres tú: son los astros. Esta semana, una configuración planetaria volátil pondrá a prueba los nervios de todos, pero tres signos en particular estarán caminando sobre una cuerda floja emocional.

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Aquí te presentamos el desglose de quiénes son los "volcanes" del zodiaco estos días y por qué deberías proceder con cautela si están cerca.

1. Aries: El fósforo encendido

Como primer signo del zodiaco y regido por Marte, Aries no sabe lo que es la "espera pasiva". Esta semana, la impaciencia será su mayor enemiga.

  • El detonante: Los retrasos burocráticos o la lentitud de los demás.

  • Nivel de riesgo: Alto. Aries no se guarda nada; si algo le molesta, lo sabrás en los primeros cinco segundos. Su enojo es como una explosión: intenso, ruidoso, pero afortunadamente corto.

2. Escorpio: La olla a presión

A diferencia de Aries, Escorpio no grita de inmediato. Este signo de agua tiende a acumular pequeñas ofensas hasta que la presión es insoportable. Esta semana, Mercurio toca puntos sensibles de su carta, lo que los vuelve propensos a malinterpretar comentarios casuales.

  • El detonante: La falta de lealtad o sentir que le ocultan información.

  • Nivel de riesgo: Crítico. El problema con Escorpio no es solo el enojo, sino la memoria. Si se enojan hoy, te lo recordarán en el 2029. Es mejor ser transparente y directo con ellos.

3. Capricornio: El juicio final

El signo de tierra suele ser el epítome del control, pero esta semana la carga laboral o las responsabilidades mal repartidas los llevarán al límite. Un Capricornio enojado no es explosivo, es frío y cortante, lo cual puede ser mucho más intimidante.

  • El detonante: La incompetencia ajena o la falta de compromiso.

  • Nivel de riesgo: Moderado/Persistente. Su enojo se manifiesta como un sermón lógico que te hará cuestionar tus decisiones de vida. Si ves que un Capricornio empieza a suspirar profundamente mientras mira el reloj, es momento de retirarse.

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