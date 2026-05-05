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Lo dicen los astros

Haya paz: los 3 signos del zodiaco con más "zen" laboral

Mientras algunos signos de fuego parecen consumirse en el estrés de las entregas, existen tres perfiles que destacan por su capacidad de mantener la calma, procesar la presión con parsimonia y no permitir que el trabajo les robe la paz mental.

Por Mario Godoy
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En el ecosistema de una oficina, los temperamentos son tan variados como las tareas. Mientras algunos signos de fuego parecen consumirse en el estrés de las entregas, existen tres perfiles que destacan por su capacidad de mantener la calma, procesar la presión con parsimonia y, sobre todo, no permitir que el trabajo les robe la paz mental.

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Según expertos en astrología organizacional, estos son los tres signos más relajados para trabajar:

1. Tauro: el maestro de la estabilidad

Si hay un incendio en la oficina, el Toro es quien terminará de almorzar tranquilamente antes de buscar el extintor. No es falta de compromiso, sino una cuestión de ritmo biológico.

  • Su secreto: Tauro entiende que las cosas bien hechas llevan tiempo. No se deja arrastrar por el pánico ajeno y tiene una capacidad asombrosa para ignorar el caos externo mientras se enfoca en su tarea.

  • En el equipo: Es el ancla. Su parsimonia suele contagiar a los compañeros más ansiosos, recordándoles que el mundo no se acaba por un correo electrónico.

2. Libra: el equilibrista diplomático

Para Libra, el trabajo es solo una parte de la vida, y la armonía estética y emocional está por encima de cualquier reporte. Su enfoque es evitar el conflicto a toda costa.

  • Su secreto: Poseen una "desconexión selectiva". Si el ambiente se pone pesado o agresivo, Libra se retira mentalmente a su lugar feliz. Su lema es: "Nada es tan importante como para perder la elegancia".

  • En el equipo: Son excelentes mediadores. Su relajo proviene de su búsqueda de equilibrio; si sienten que están trabajando de más, sabrán cómo compensarlo con una pausa necesaria.

3. Piscis: el soñador imperturbable

Piscis suele trabajar en una frecuencia distinta a la del resto de los mortales. A menudo parecen estar en "modo avión", lo que les permite navegar jornadas intensas sin que el estrés penetre su burbuja.

  • Su secreto: Tienen una relación muy flexible con el tiempo y las estructuras. Su naturaleza empática les permite fluir con las circunstancias en lugar de resistirse a ellas.

  • En el equipo: Aportan creatividad y una perspectiva menos rígida. Son los que te dirán "todo va a estar bien" cuando el servidor se caiga, y lo dirán de verdad, porque en su mundo, las jerarquías y las urgencias son relativas.

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