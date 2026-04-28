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Lo dicen los astros

Los intratables de primera hora: los 3 signos que arrancan el día con el peor humor

En el universo del zodiaco, existen personalidades cuya energía matutina es, por decir lo menos, "reservada". Si te cruzás con alguno de ellos antes de las 11 de la mañana, lo mejor es proceder con cautela.

Por Mario Godoy
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Para algunos, el sonido de la alarma es el comienzo de una oportunidad radiante; para otros, es una declaración de guerra. En el universo del zodiaco, existen personalidades cuya energía matutina es, por decir lo menos, "reservada". Si te cruzás con alguno de ellos antes de las 10 de la mañana, lo mejor es proceder con cautela.

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Aquí te presentamos el podio de los signos que más sufren el despertar y por qué su humor matinal es un terreno minado.

1. Capricornio: el estratega del silencio

El primer puesto es indiscutible. Para Capricornio, el despertar no es un proceso emocional, sino una transición de responsabilidades. Se levantan con la lista de pendientes ya instalada en la cabeza, lo que les genera una seriedad casi infranqueable.

  • El síntoma: No es que te odien, es que están procesando el día.

  • Regla de oro: No les hagas preguntas abiertas ni intentes bromas complejas hasta que hayan terminado su primera actividad del día.

2. Escorpio: el volcán en reposo

Si Capricornio es serio, Escorpio es intenso. Este signo vive el paso del sueño a la vigilia como una interrupción de su mundo interior. Suelen tener un humor "eléctrico" por la mañana: cualquier ruido innecesario o comentario fuera de lugar puede ser interpretado como una falta de respeto a su paz.

  • El síntoma: La mirada fija y las respuestas monosilábicas.

  • Regla de oro: Dales su espacio. El contacto visual antes del desayuno es bajo tu propio riesgo.

3. Virgo: el juez del desorden

A diferencia de los anteriores, el mal humor de Virgo surge de la observación. Apenas abren los ojos, detectan qué está fuera de lugar: la taza sucia de la noche anterior, el ruido del vecino o el pronóstico del tiempo. Esa búsqueda de orden inmediato los pone en un estado de irritabilidad crítica.

  • El síntoma: Suspiros profundos y comentarios sobre lo que "debería" haberse hecho.

  • Regla de oro: Evitá el caos a su alrededor durante la primera hora. Un entorno ordenado es su mejor ansiolítico matutino.

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