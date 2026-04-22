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Lo dicen los astros

Compañeros de charla: los tres signos que no pueden dejar de hablar en el trabajo

Mientras algunos prefieren el silencio absoluto y los auriculares puestos, otros signos se convierten en el motor comunicativo de la oficina.

Por Mario Godoy
Hay signos que se encargan de mantener la charla dentro del ámbito laboral

Hay signos que se encargan de mantener la charla dentro del ámbito laboral

En cualquier entorno laboral, existen personalidades que definen la dinámica del grupo. Mientras algunos prefieren el silencio absoluto y los auriculares puestos, otros se convierten en el motor comunicativo de la oficina. No se trata solo de ocio; para estos signos, la palabra es su principal herramienta de conexión y productividad.

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1. Géminis: El comunicador incansable

Es, por excelencia, el signo de la comunicación. Regido por Mercurio, un Géminis en el trabajo es aquel que siempre tiene una respuesta, un dato curioso o una pregunta para animar la reunión. Su mente procesa información a gran velocidad y necesita verbalizarla para ordenarse. Para ellos, un ambiente de trabajo silencioso puede resultar asfixiante, ya que consideran que el intercambio constante de opiniones es la base de la creatividad.

2. Libra: El mediador social

Para Libra, el trabajo no es solo cumplir tareas, sino construir relaciones armoniosas. Este signo utiliza la charla como una forma de mantener el equilibrio y el buen clima en el equipo. Le gusta hablar para conocer la opinión de los demás, evitar conflictos y asegurarse de que todos se sientan integrados. Su capacidad de oratoria es diplomática y persuasiva, lo que los convierte en los "relacionistas públicos" naturales de cualquier departamento.

3. Sagitario: El optimista de la oficina

Sagitario aporta la cuota de entusiasmo. Suelen ser quienes inician las charlas sobre planes extraoficiales o comparten historias inspiradoras de sus fines de semana. Les gusta hablar para motivar a los demás y rara vez se guardan una opinión sincera. Su estilo es directo y vibrante; necesitan que el ambiente laboral sea dinámico y expansivo, utilizando el diálogo para alivianar las tensiones de la rutina diaria.

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