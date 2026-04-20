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Lo dicen los astros

Pasión, drama y silencio: los 3 signos que más sufren la derrota deportiva

Para ciertos signos, cuando el árbitro pita el final y el marcador no favorece, el mundo se detiene. No es solo "mal perder"; es una cuestión de identidad, intensidad y orgullo.

Por Mario Godoy
Para algunos signos se viene la noche cuando pierden sus equipos.

Para algunos signos se viene la noche cuando pierden sus equipos.

Para muchos, el fútbol es solo un juego. Pero para ciertos rincones del zodiaco, cuando el árbitro pita el final y el marcador no favorece, el mundo se detiene. No es solo "mal perder"; es una cuestión de identidad, intensidad y orgullo.

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1. Escorpio: El abismo del resentimiento

Si buscas a un hincha de Escorpio tras una derrota, probablemente esté en un rincón oscuro analizando la "traición" de ese defensa que se descuidó o el "complot" del VAR.

  • ¿Por qué sufren tanto? Los escorpianos no son hinchas a medias; son devotos. Para ellos, su equipo es una extensión de su alma. La derrota se siente como una pérdida personal y profunda.

  • El síntoma: El silencio gélido. Un Escorpio herido no grita; se encierra en un mutismo absoluto mientras procesa la frustración. Eso sí, recordará ese gol fallado por los próximos diez años.

2. Leo: La herida en el orgullo real

Para el rey del zodiaco, perder es una afrenta directa a su dignidad. Leo proyecta su éxito personal en el éxito de su equipo. Si el equipo gana, Leo brilla; si el equipo pierde, Leo siente que ha perdido su corona frente a los demás.

  • ¿Por qué sufren tanto? Su naturaleza competitiva y su necesidad de ser los mejores hacen que la derrota sea humillante. No soportan las bromas ni los memes de los rivales.

  • El síntoma: La indignación. Es el hincha que buscará culpables externos (el clima, el césped, la injusticia divina) para proteger su ego lastimado.

3. Cáncer: El drama emocional y la nostalgia

A diferencia de Leo o Escorpio, Cáncer no sufre por orgullo o por ira, sino por sentimiento puro. El club es su familia, su barrio y su infancia. Una derrota importante le rompe el corazón, literalmente.

  • ¿Por qué sufren tanto? Son extremadamente sensibles y nostálgicos. Una eliminación o un descenso los sumerge en una melancolía que puede durar días.

  • El síntoma: El drama total. Es probable que los veas con los ojos vidriosos, guardando la camiseta en el fondo del cajón "para no verla más" (aunque a la semana siguiente estén ahí firmes otra vez).

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