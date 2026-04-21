martes 21 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Lo dicen los astros

Vanguardia digital: los tres signos que mejor dominan la tecnología

Mientras algunos signos lidian con las actualizaciones de software, existen perfiles astrológicos que parecen haber nacido con un manual de instrucciones integrado.

Por Mario Godoy
image

En una era donde la transformación digital marca el ritmo de nuestras vidas, la capacidad de adaptación a las nuevas herramientas no es igual para todos. Mientras algunos lidian con las actualizaciones de software, existen perfiles astrológicos que parecen haber nacido con un manual de instrucciones integrado.

Lee además
Para algunos signos se viene la noche cuando pierden sus equipos.
Lo dicen los astros

Pasión, drama y silencio: los 3 signos que más sufren la derrota deportiva
ritual y companerismo: los 3 signos que mas disfrutan compartir un asado
Lo dicen los astros

Ritual y compañerismo: los 3 signos que más disfrutan compartir un asado

Ya sea por su visión de futuro, su capacidad analítica o su curiosidad insaciable, estos son los tres signos que lideran la carrera tecnológica en el zodíaco.

Acuario: el visionario de la red

Acuario es, por excelencia, el signo del futuro y la innovación. Su conexión con la tecnología es casi instintiva; no solo la usan, sino que suelen ir un paso por delante de las tendencias. Regido por Urano, este signo se siente cómodo en entornos disruptivos, desde la inteligencia artificial hasta el desarrollo de software.

Para un acuariano, la tecnología es una herramienta de liberación y progreso social. Son los primeros en probar un gadget nuevo o en entender cómo una aplicación puede cambiar la dinámica de un grupo de trabajo.

Géminis: el comunicador multiplataforma

La tecnología es, en esencia, comunicación, y ahí es donde Géminis brilla con luz propia. Este signo de aire tiene una agilidad mental que le permite saltar de una plataforma a otra sin esfuerzo. Son expertos en redes sociales, herramientas de conectividad y cualquier dispositivo que facilite el flujo de información.

Su curiosidad natural los lleva a investigar cada función oculta de sus equipos. Un Géminis no solo sabe usar la tecnología, sino que tiene la capacidad de explicarla y compartirla, convirtiéndose en el soporte técnico ideal para su entorno.

Virgo: el maestro de la precisión técnica

Donde otros ven una interfaz complicada, Virgo ve un sistema que puede ser optimizado. Su enfoque hacia la tecnología es práctico y extremadamente detallista. Es el signo que mejor domina el funcionamiento interno de las herramientas: desde la configuración perfecta de un sistema operativo hasta el manejo experto de hojas de cálculo o bases de datos.

Para Virgo, la tecnología es sinónimo de eficiencia. Disfrutan de la lógica que hay detrás de los procesos digitales y tienen la paciencia necesaria para resolver errores técnicos que a otros frustrarían.

Temas
Seguí leyendo

Corazón de oro: los 3 signos que celebran los logros ajenos como si fueran propios

Productividad al límite: los tres signos que no optan por el descanso ni estando enfermos

El zodiaco frente a la ARCA y Rentas: conocé los signos más aplicados con sus impuestos

Zodiaco y pantalla: qué serie deberías ver según tu signo

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Quiénes dieron el sí en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi
Boda de lujo

Quiénes dieron el "sí" en el casamiento top en Pocito que contó con la visita de Barassi

Una vereda de la Esquina Colorada. video
Nuevo destino

La metamorfosis de una histórica esquina de San Juan: ahora es el estacionamiento de un gimnasio

Condenan a un pistolero con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson
UFI Genérica

Condenan a un "pistolero" con 11 causas que aterrorizaba a sus víctimas en Chimbas y Rawson

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000
Justicia Civil

Fracasó la conciliación entre el cortista Lima y el empresario Vallejos: van a juicio por $60.000.000

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero
Tribunales

Escándalo en Villa Elisa: denunció el robo de $13 millones y ahora lo acusan de mentir y quedarse con el dinero

Te Puede Interesar

Los costos y características de los servicios de control y puesta en funcionamiento de calefactores y otros artefactos a gas en San Juan. 
Previo al invierno

Con la llegada del frío en San Juan, advierten sobre la importancia de revisar calefactores: los costos de los services

Por Redacción Tiempo de San Juan
El secretario de Seguridad provincial, Enrique Delgado, explicó los fundamentos del proyecto en la reunión de la comisión de Diputados esta semana.  video
Movida en la Legislatura

En San Juan cambiarán la ley de sanciones a policías por considerarla "exagerada"

El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven
Investigación

El pistolero, terror de Chimbas y Rawson, condenado a 7 años: es sospechoso del asalto donde balearon a una joven

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario video
A un año de la muerte de Francisco I

Monseñor Lozano, mano derecha de Bergoglio y el mensaje que el Papa le dedicó cuando fue su Vicario

Se quedó dormido al volante, impactó con un pilar de la luz y terminó volcando en un zanjón de Santa Lucía. Foto: radio Del Sur.
En Santa Lucía

Se quedó dormido mientras conducía, pasó de largo, chocó con un pilar y terminó en un zanjón