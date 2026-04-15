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Lo dicen los astros

Corazón de oro: los 3 signos que celebran los logros ajenos como si fueran propios

Existe un grupo selecto de signos del zodiaco que poseen un "superpoder" emocional: la alegría empática

Por Mario Godoy
Hay signos que disfrutan como propios los logros de otras personas.

Hay signos que disfrutan como propios los logros de otras personas.

En el universo de la astrología, solemos buscar quiénes son los más celosos o competitivos. Sin embargo, existe un grupo selecto de signos que poseen un "superpoder" emocional: la alegría empática. No solo se alegran por tus logros, sino que los celebran como propios, convirtiéndose en los mejores copilotos para cualquier triunfo.

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Aquí desglosamos a los tres signos que lideran el podio de la generosidad emocional.

1. Sagitario: el optimista incorregible

Para un Sagitario, la vida es una gran fiesta y, cuanta más gente esté celebrando, ¡mejor! Al estar regidos por Júpiter, el planeta de la expansión y la abundancia, no entienden el éxito como un recurso limitado.

  • Por qué lo hacen: Creen fervientemente que la buena energía es contagiosa. Si a ti te va bien, el mundo es un lugar mejor, y eso ya es motivo de brindis.

  • Su reacción típica: Te organizará una fiesta sorpresa o será quien más grite tus logros en redes sociales.

2. Leo: el rey de la generosidad

Aunque tienen fama de querer ser siempre el centro de atención, la realidad es que Leo funciona como un sol: brilla para que los demás también puedan crecer. Un Leo seguro de sí mismo es el protector más leal que podrías tener.

  • Por qué lo hacen: Se sienten orgullosos de su "manada". El éxito de sus amigos es un reflejo de la buena compañía que mantienen. Si tú brillas, su entorno brilla.

  • Su reacción típica: Te dará el abrazo más cálido y te dirá: "¡Sabía que lo lograrías, eres increíble!".

3. Piscis: la empatía sin filtros

Piscis no solo se alegra por ti, Piscis siente tu felicidad. Al ser el signo más sensible y conectado del zodíaco, las barreras entre su "yo" y el "tú" son muy delgadas.

  • Por qué lo hacen: Su naturaleza es profundamente compasiva. Disfrutan la felicidad ajena porque les genera un alivio espiritual ver que el mundo puede ser un lugar amable y exitoso para quienes aman.

  • Su reacción típica: Probablemente se emocione hasta las lágrimas (de felicidad) al escuchar tus buenas noticias.

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