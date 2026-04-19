El turismo sanjuanino, de luto por la muerte de un joven referente

El sector turístico de San Juan atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Leonardo Caputo, un joven referente muy vinculado a la actividad profesional y a distintas instituciones de la provincia.
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El deceso de Leonardo Caputo fue confirmado durante el fin de semana. Generó múltiples mensajes de pesar por parte de instituciones y referentes del sector turístico de la provincia.
El sector turístico de San Juan atraviesa horas de profundo dolor tras conocerse el fallecimiento de Leonardo Caputo, un joven referente muy vinculado a la actividad profesional y a distintas instituciones de la provincia.
La noticia se difundió durante este fin de semana y rápidamente generó múltiples expresiones de pesar en redes sociales por parte de organizaciones, colegas y espacios donde Caputo desarrollaba su actividad.
Desde el Colegio de Profesionales en Turismo de San Juan (COPROTUR) emitieron un comunicado en el que expresaron: “Informamos con profundo pesar el fallecimiento de nuestro colega Leonardo Caputo. Acompañamos a su familia y amigos en tan difícil y doloroso momento. Q.E.P.D”.
En la misma línea, la Asociación de Guías de Turismo de San Juan también manifestó su pesar por el deceso, destacando el impacto de la noticia dentro del ámbito turístico local.
A los mensajes se sumó el Jockey Club, institución de la que Caputo era socio. En su comunicado señalaron: “El Jockey Club participa con profundo pesar del fallecimiento de Leonardo Caputo socio del club. Acompañamos a su familia en este difícil momento y elevamos una oración por su eterno descanso”.