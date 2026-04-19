Ernesto Villavicencio hijo , reconocido músico del folclore sanjuanino, publicó en sus redes sociales un video grabado durante la noche del sábado en el que se lo ve cantando una serenata a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en las inmediaciones de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución.

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En la grabación, el artista -también conocido como “Ernestito”- aparece interpretando el tema “Besos de plata” frente al edificio, acompañado por un grupo de militantes que se encontraban en la zona.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2045854233551925421&partner=&hide_thread=false Un reconocido músico sanjuanino le cantó a Cristina Kirchner: "La serenata más importante de mi vida"



Video gentileza: Instagram villavicencio_ernesto pic.twitter.com/PgTvXVDsVe — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 19, 2026

“La serenata más importante de mi vida”, escribió Villavicencio al compartir el registro en sus redes sociales, destacando el momento vivido frente al domicilio de la exjefa de Estado.

El edificio ubicado en San José 1111 es el lugar donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria tras ser condenada en la causa Vialidad. En los últimos tiempos, el sitio se ha convertido en un punto de concentración de militantes, que suelen reunirse en la vereda.

En ese contexto, y tras la interpretación musical, Fernández de Kirchner salió al balcón del domicilio para saludar a las personas presentes en la calle, en medio de aplausos y manifestaciones de apoyo.