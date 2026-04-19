Airbag llenó el Estadio del Bicentenario de luces, pogos y mucho rock

El Estadio del Bicentenario volvió a convertirse en epicentro del rock argentino entre la noche del sábado y la madrugada del domingo, con un show cargado de energía, efectos visuales y un repertorio que hizo vibrar a miles de personas en Pocito.

Show Máxima expectativa: ya arman el escenario para Airbag detrás de la popular norte del Bicentenario

Galería de fotos Buscate si fuiste a ver a Airbag en el Gigante de Pocito

El recital de Airbag tuvo luces, humo, llamas de fuego, máscaras, papelitos y una puesta en escena que acompañó un concierto que se extendió por más de tres horas en el estacionamiento del Estadio San Juan del Bicentenario. La banda repasó gran parte de su discografía con momentos de alto voltaje y otros más íntimos.

Entre los temas destacados de la noche se escucharon “Nuca lo olvides”, “Pensamientos” y “Asuntos pendientes”, interpretados por Pato Sardelli, mientras que su hermano Guido brilló en canciones como “Anarquía en Buenos Aires”, “Como un diamante” y “Apocalipsis confort”. El clima de pogo se mantuvo firme con clásicos como “Huracán”, “Colombiana” y “Cuchillos”.

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Uno de los momentos más celebrados llegó con las improvisaciones junto al público, donde los hermanos Sardelli sorprendieron al tocar el Himno Nacional Argentino y una versión de “Johnny B. Goode”, clásico del rock internacional que encendió aún más la noche sanjuanina.

El cierre estuvo a la altura del espectáculo: “Solo aquí” fue el último tema de la jornada, acompañado de fuegos artificiales y un mensaje final de Patricio Sardelli que selló la velada: “Nos vemos pronto San Juan”.

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