Antes de llegar a San Juan, Airbag pasó por la Bombonera y recibieron un regalo especial

En la previa de su desembarco en San Juan , Airbag sumó una postal bien argentina: fútbol, estadio lleno y pasión. La banda fue vista en La Bombonera durante el partido entre Boca e Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Desde un palco, Patricio y Guido Sardelli siguieron de cerca el encuentro, que terminó 1-1. Pero no pasaron desapercibidos: la transmisión los enfocó y rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde fanáticos celebraron su presencia en el estadio.

La noche tuvo un plus especial: los músicos fueron recibidos por el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, en el estadio. Como recuerdo de la visita, además, se llevaron camisetas de regalo, un gesto que reforzó el vínculo entre la banda y el mundo xeneize.

Mientras tanto, el foco ya empieza a ponerse en lo que viene. Airbag se presentará el sábado 18 de abril a las 20 en el playón del Estadio San Juan del Bicentenario, en el marco de su gira “El Club De La Pelea”. Las entradas anticipadas pueden conseguirse a través de TuEntrada y en puntos de venta físicos.

Se espera una convocatoria importante en la provincia, con fanáticos que ya vienen siguiendo a la banda desde hace años. Con este paso por la Bombonera, Airbag suma clima y expectativa a un show que promete ser uno de los más convocantes del mes en San Juan.