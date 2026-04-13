lunes 13 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Previa

Antes de llegar a San Juan, Airbag pasó por la Bombonera y recibieron un regalo especial

Los hermanos Sardelli dijeron presente en La Bombonera durante el empate entre Boca e Independiente. Se llevaron un regalo especial y ya palpitan su llegada a San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
arbag

En la previa de su desembarco en San Juan, Airbag sumó una postal bien argentina: fútbol, estadio lleno y pasión. La banda fue vista en La Bombonera durante el partido entre Boca e Independiente por la fecha 14 del Torneo Apertura.

Lee además
furor por airbag en san juan: fans de todo el pais organizan viajes y se esperan colectivos repletos
Show

Furor por Airbag en San Juan: fans de todo el país organizan viajes y se esperan colectivos repletos
dia mundial del beso: el ranking de los picos mas recordados de argentina
Efemérides

Día Mundial del Beso: el ranking de los "picos" más recordados de Argentina

Desde un palco, Patricio y Guido Sardelli siguieron de cerca el encuentro, que terminó 1-1. Pero no pasaron desapercibidos: la transmisión los enfocó y rápidamente se volvieron virales en redes sociales, donde fanáticos celebraron su presencia en el estadio.

La noche tuvo un plus especial: los músicos fueron recibidos por el presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, en el estadio. Como recuerdo de la visita, además, se llevaron camisetas de regalo, un gesto que reforzó el vínculo entre la banda y el mundo xeneize.

Mientras tanto, el foco ya empieza a ponerse en lo que viene. Airbag se presentará el sábado 18 de abril a las 20 en el playón del Estadio San Juan del Bicentenario, en el marco de su gira “El Club De La Pelea”. Las entradas anticipadas pueden conseguirse a través de TuEntrada y en puntos de venta físicos.

Se espera una convocatoria importante en la provincia, con fanáticos que ya vienen siguiendo a la banda desde hace años. Con este paso por la Bombonera, Airbag suma clima y expectativa a un show que promete ser uno de los más convocantes del mes en San Juan.

Temas
Seguí leyendo

Hernán MC: el músico urbano que vuelve a cumplir un sueño en el "Rap de Barrio"

Premios Martín Fierro de Moda: quiénes son los conductores y nominados

Folklore, estreno y un cierre con El Yeyo: todos los detalles de la vuelta de Nano Rodríguez

10 películas imperdibles de los últimos 35 años que tenés que ver (Parte 1)

Netflix lanzó la serie de Moria Casán: fecha, tráiler y quiénes la interpretan

De vacaciones en Brasil, el cantante de Omega también se sumó a la "favela tour"

El Teatro del Bicentenario se deja seducir por la música, la actuación y la danza en abril

Barassi sufrió un blooper de vestuario en vivo y lo contó sin filtro: "Tengo dos agujeros"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
dia mundial del beso: el ranking de los picos mas recordados de argentina
Efemérides

Día Mundial del Beso: el ranking de los "picos" más recordados de Argentina

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Sorpresa gigante en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado video
Videonota

Sorpresa "gigante" en Rawson: fueron a sacar un antiguo eucalipto y se toparon con un detalle inesperado

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda video
Historias

A los 80 y pico, no hay freno para la pasión: Salvador y Hugo, dos espectadores de lujo en El Zonda

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Detuvieron a un comisario mayor retirado de la Policía de San Juan por la feroz golpiza contra su pareja en Caucete

Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó
Otra vez

Detuvieron al empresario sanjuanino Daher: cheques rebotados por $23.000.000 y una camioneta que nunca entregó

Preocupación en el comercio de Villa Krause por los gigantes que pagan hasta $10.000.000 en alquiler y afectan al negociante chico
Rawson

Preocupación en el comercio de Villa Krause por los "gigantes" que pagan hasta $10.000.000 en alquiler y afectan al "negociante chico"

Te Puede Interesar

El costo de construir en San Juan superó el $1,4 millón por metro cuadrado en abril, con subas por debajo de la inflación en un contexto de baja actividad.
M2 en abril y la mirada del sector

Construir en San Juan: precios desacelerados y una actividad sostenida por la obra pública, según empresarios

Por Elizabeth Pérez
Caso Branka Motors: la jueza homologó y los responsables deberán pagar 5 cuotas de $104.800.000 a los damnificados
¿Final feliz?

Caso Branka Motors: la jueza homologó y los responsables deberán pagar 5 cuotas de $104.800.000 a los damnificados

Desconcierto por el cambio de sede del Campeonato Argentino de Ruta: se correrá en un autódromo
Ciclismo

Desconcierto por el cambio de sede del Campeonato Argentino de Ruta: se correrá en un autódromo

Caso Emir Barboza: la fiscalía impugnará la resolución de la jueza Moya e insistirá con la preventiva para los 7 imputados
Tribunales

Caso Emir Barboza: la fiscalía impugnará la resolución de la jueza Moya e insistirá con la preventiva para los 7 imputados

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan
Redes sociales

Abril de blanco: dos bodas de hijas de famosos se robaron todas las miradas en San Juan