Uno por uno, a qué se dedican los ministros que integraron el gabinete de Uñac

El ingeniero Carlos Astudillo fue el ministro de Minería de Uñac durante su segundo mandato, desde el 2019 hasta el 2023. Al terminar con el mandato en el 2023, se quedó cercano al peronismo y se convirtió en asesor del exgobernador en el Senado. En el ámbito partidario, tiene apariciones esporádicas en algunos actos de relevancia del Partido Justicialista.

Alejandra Venerando, exministra de Salud

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Alejandra Venerando fue la ministra que enfrentó la pandemia durante el 2020. Antes de ser ministra, formaba parte de la planta permanente del Ejecutivo como médica de familia y, antes de llegar al Ministerio de Salud en 2017, se desempeñó como directora de los hospitales de Pocito y Sarmiento. Tras el cambio de gobierno, su continuidad en cargos de menor jerarquía aparecía poco probable. Finalmente, dio el salto al Poder Judicial mediante un mecanismo de transferencia: fue designada por la Corte de Justicia luego de presentar su renuncia en el Ejecutivo.

Actualmente, se desempeña en la UFI Delitos Especiales como oficial técnico, en el escalafón técnico profesionales no abogados.

Cecilia Trincado, exministra de Educación

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Cecilia Trincado asumió como ministra de Educación en 2021, luego de que fuera desplazado Felipe De Los Ríos. Fue una de las ministras con menor calibre político y, de hecho, en esa línea continuó su vida después del 2023. Se alejó de la política y actualmente está jubilada.

Marisa López, exministra de Hacienda

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Marisa López fue ministra de Hacienda durante los últimos cuatro años del Gobierno de Uñac. Fue electa diputada provincial, ya que formó parte de la lista proporcional del lema de las elecciones del 2023. Actualmente, es la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados de San Juan. Es una de las exministras con mayor actividad política actualmente.

Francisco Guevara, exsecretario de Ambiente

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Francisco Guevara se convirtió en secretario de Ambiente en diciembre del 2021. Fue candidato a intendente de Rivadavia pero no logró ganar, por lo que al terminar la gestión se convirtió en asesor de Uñac en el Senado.

Ariel Lucero, exministro de Producción y Desarrollo Económico

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Ariel Lucero asumió el 10 de diciembre de 2021, en el segundo mandato de Sergio Uñac como gobernador, en reemplazo de Andrés Díaz Cano. Tras el final de la gestión, continuó vinculado al espacio político y actualmente se desempeña como asesor de Sergio Uñac en el Senado. Ocupa una categoría A-7, que corresponde a un nivel técnico-administrativo o de asesoría de menor escala jerárquica en comparación con las categorías principales (A1-A3), lo que implica una asignación presupuestaria más reducida dentro del esquema de cada senador.

Julio Ortíz Andino, exministro de Obras y Servicios Públicos

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Julio Ortiz Andino fue una de las figuras más estables del gabinete de Sergio Uñac. Ocupó el cargo de Ministro de Obras y Servicios Públicos (anteriormente denominado Planificación e Infraestructura) durante los dos mandatos completos del exgobernador, desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2023. Tras finalizar su gestión, Ortiz Andino se retiró de la función pública y actualmente se encuentra jubilado.

Fabián Aballay, exministro de Desarrollo Humano y Promoción Social

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Néstor Fabián Aballay fue una pieza fundamental en el esquema político de Sergio Uñac, consolidándose como uno de sus hombres de mayor confianza y un referente con marcada influencia dentro del Partido Justicialista (PJ) de San Juan. Su función la desempeñó durante la totalidad del segundo mandato de Uñac, desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023.

Tras finalizar su gestión provincial en diciembre de 2023, Aballay regresó a la conducción política de su departamento. Actualmente se desempeña como Intendente de Pocito, habiendo asumido en diciembre de 2023 su tercer mandato al frente del municipio (tras haberlo gobernado anteriormente entre 2011 y 2019).

Claudia Grynszpan, exministra de Turismo y Cultura

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Claudia Grynszpan se desempeñó como Ministra de Turismo y Cultura de la provincia de San Juan durante los dos mandatos del gobernador Sergio Uñac, ocupando el cargo de manera ininterrumpida desde el 10 de diciembre de 2015 hasta el 10 de diciembre de 2023. Tras finalizar su ciclo como ministra, Grynszpan mantiene su vínculo con el exgobernador. Actualmente, se desempeña como asesora de Sergio Uñac, bajo la categoría A-7.

Alberto Hensel, exministro de Gobierno

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Alberto Hensel cumplió diversos roles durante las dos gestiones del exgobernador Sergio Uñac. Se desempeñó como Ministro de Minería (2015-2019) y, tras su paso por el gobierno nacional, donde fue Secretario de Minería de la Nación( 2019-2021) regresó para ocupar el cargo de Ministro de Gobierno durante la última etapa del segundo mandato (14 de diciembre de 2021 al 10 de diciembre de 2023). Tras finalizar su gestión provincial en diciembre de 2023, Hensel ha mantenido su estrecho vínculo con el exgobernador. Actualmente, se desempeña como asesor de Sergio Uñac, bajo la categoría A7.

Marita Benavente, exsecretaria de Ciencia y Técnica

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Marita Benavente integró el gabinete provincial durante la segunda mitad del segundo mandato de Sergio Uñac. Se desempeñó como Secretaria de Estado de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECITI) desde el 10 de diciembre de 2021 hasta el 10 de diciembre de 2023. Previamente, ocupó el cargo de Subsecretaria de Promoción de la Actividad Científica y Tecnológica en la misma cartera.

Tras finalizar su gestión, Benavente retomó su actividad académica. En 2025 volvió al ruedo acompañando a Víctor Doña, también exfuncionario de Sergio Uñac y de José Luis Gioja, quien aspiraba a convertirse en Decano de la Facultad de Ingeniería, bajo la candidatura a rector de Guillermo Velasco. Actualmente, se desempeña como profesora en la Facultad de Ingeniería y se encuentra alejada de la actividad política.

Carlos Munisaga, exsecretario de Seguridad

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Carlos Munisaga se desempeñó como Secretario de Estado de Seguridad y Orden Público de la provincia de San Juan durante la totalidad del segundo mandato de Sergio Uñac, ejerciendo el cargo desde el 10 de diciembre de 2019 hasta el 10 de diciembre de 2023. Tras finalizar su gestión provincial en diciembre de 2023, Munisaga regresó a la política local de su departamento, Rawson. Actualmente, se desempeña como Intendente de Rawson, habiendo asumido su mandato en diciembre de 2023 tras obtener la victoria en las elecciones de ese mismo año.