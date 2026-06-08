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Disidencia

Yuval Noah Harari elogió a Javier Milei como "un político muy audaz" pero cuestionó su idea sobre la IA

El renombrado intelectual israelí advirtió en una columna que el plan de otorgar personalidad jurídica a corporaciones autónomas acarrea serios riesgos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El historiador y escritor israelí Yuval Noah Harari analizó la agenda de innovación tecnológica del gobierno argentino y calificó al presidente Javier Milei como un dirigente "muy audaz", cuyo entusiasmo por revertir la situación económica del país es "digno de elogio".

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Sin embargo, el autor de éxitos globales como Sapiens y Nexus encendió las alarmas internacionales frente a una de las propuestas legislativas más recientes impulsadas por el oficialismo respecto a la inteligencia artificial.

La advertencia del intelectual se conoció a través de un artículo de opinión publicado en el prestigioso periódico británico Financial Times.

Allí, el pensador centró sus objeciones en el anuncio oficial para estructurar una nueva categoría legal en la normativa local, destinada a dar marco a las denominadas "corporaciones no humanas".

Los peligros de las corporaciones autónomas no humanas

El eje del cuestionamiento del ensayista radica en el deslinde de responsabilidades que representaría dotar de derechos legales propios a sistemas de software.

"La semana pasada, el presidente argentino Javier Milei anunció la creación de una nueva categoría jurídica para las corporaciones no humanas. Al igual que las corporaciones tradicionales, estas corporaciones no humanas gozarán de los beneficios de la personalidad jurídica", contextualizó el escritor.

De acuerdo con su análisis, concederle dicha facultad a los algoritmos equivaldría a entregarles una llave maestra para actuar en la economía y la política con un nivel de independencia inédito.

"Presumiblemente, podrán poseer activos, contratar empleados, participar en el comercio internacional, demandar ante los tribunales e incluso donar a campañas políticas. A diferencia de las corporaciones tradicionales, podrán hacer todo esto sin la intervención ni la responsabilidad de ningún ser humano. Todas las decisiones sobre compra, venta, contratación, inversión, litigios y donaciones podrán ser tomadas por agentes de IA", alertó de forma taxativa.

El paralelismo histórico y el riesgo para Buenos Aires

Para graficar la encrucijada, el filósofo comparó esta medida con la aparición de las sociedades de responsabilidad limitada durante el siglo XVII, una herramienta jurídica que cimentó el desarrollo del capitalismo global pero que también dio origen a gigantescos imperios mercantiles coloniales.

El autor manifestó que las herramientas punitivas o regulatorias tradicionales del derecho actual perderían total eficacia ante un sistema automatizado inteligente.

Finalmente, el pensador concluyó su columna trazando una advertencia metafórica sobre el destino geopolítico y de desarrollo que este cambio doctrinario podría depararle al ecosistema de innovación local en Argentina: "Milei espera convertir Buenos Aires en una nueva Ámsterdam. Corre el riesgo de convertirla en una nueva Batavia".

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