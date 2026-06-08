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Estadísticas

El INDEC informó la fuerte caída interanual de la industria pesquera

La caída de la industria pesquera fue de más del 23%, con respecto a abril del 2025.

Por Agencia NA
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El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes el Índice de Producción Industrial (IPI) de pesca correspondiente a abril y arrojó que la producción cayó 23,1% de manera interanual y, también descendió 16,8% respecto a marzo de 2026.

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Asimismo, el primer cuatrimestre fue positivo y acumuló un aumento de 18 %.

“En abril de 2026, el índice de producción industrial pesquero (IPI pesquero) muestra una caída de 23,1% respecto a igual mes de 2025. El acumulado enero-abril de 2026 registra un incremento de 18,0% respecto a igual período del año anterior”, comienza informando el INDEC.

Luego, comienza a segmentar los datos y, en principio, marca que “el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación negativa de 16,8% respecto al mes anterior y el índice de la serie tendencia-ciclo registra una caída de 1,0% respecto al mes anterior”.

Además, en relación con la actividad económica, para el mes de abril de 2026 da a conocer que “la actividad ´Pesca marítima´ registró una caída de 35,5% respecto a igual mes del año anterior”. Así, “el acumulado enero-abril de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró un incremento de 16,1%. Por su parte, la actividad ´Acuicultura´ mostró un incremento de 39,5% respecto a igual mes del año anterior”. Y en este segmento, “el acumulado enero-abril de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró un incremento de 28,0%”.

A su vez, en abril de este año, “la actividad ´Pesca marítima´ tuvo una incidencia negativa de 29,7% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero, que registró una caída de 23,1% respecto al mismo mes del año anterior”.

Al mismo tiempo, “la actividad ´Acuicultura´ tuvo una incidencia positiva de 6,5% en la variación interanual del nivel general del índice”.

Por otro lado, “el grupo ´peces´ registró un incremento de 11,5%. El acumulado enero-abril de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró un aumento de 17,2%. Por su parte, el grupo ´Crustáceos´ mostró una variación positiva de 135,3% respecto a igual mes del año anterior.

El acumulado enero-abril de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró una caída de 8,5%”. Y “por último, el grupo ´Moluscos´ registró una caída de 54,3% respecto a igual mes del año anterior”.

Así, “el acumulado enero-abril de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, registró un aumento de 32,5%”.

¿Cuál fue la incidencia del grupo de peces en abril?

Tal cual muestran los datos del INDEC, “en abril de 2026, el grupo ´peces´ tuvo una incidencia positiva de 4,2% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero, que registró una variación interanual negativa de 23,1% respecto al mismo mes del año anterior”.

También, “el grupo ´crustáceos´ tuvo una incidencia positiva de 5,0% en la variación interanual del nivel general del índice”.

Por su parte, “el grupo de especies ´Moluscos´ tuvo una incidencia negativa de 32,3% en la variación interanual del nivel general del IPI pesquero”.

¿Cómo le fue a la pesca marítima por tipo de buque en abril?

Sobre este punto, el INDEC expuso que “los desembarques realizados por los ´Buques fresqueros´ registraron una variación positiva de 3,1% respecto a igual mes del año anterior”.

De esta manera, “en el acumulado enero-abril de 2026, respecto a igual acumulado del año anterior, se registró una caída de 7,7%”. Y, por su parte, “los desembarques realizados por los ´Buques congeladores´ mostraron una caída de 42,1% respecto a igual mes del año anterior”.

“En el acumulado enero-abril de 2026, se registró un incremento de 30,7% respecto a igual acumulado del año anterior”.

A su vez, “tuvo una variación negativa respecto al mismo mes del año anterior de 35,5%. Para ese mes, los desembarques en ´Buques fresqueros´ tuvieron una incidencia positiva de 0,5% en la variación interanual del índice de pesca marítima”.

“Por su parte, los desembarques en ´Buques congeladores´ tuvieron una incidencia negativa de 36,0% en la variación interanual del índice de este sector de actividad económica”.

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