El turismo internacional creció 6,3% interanual en marzo, según el INDEC

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer hoy los datos sobre la Encuesta de Turismo Internacional (ETI), correspondientes al mes de marzo, el cual logró un incremento del 6,3% de manera interanual. A su vez, cayeron un 19,9% las salidas, registrando un saldo negativo de 552,2 mil turistas.

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Según los datos relevados por el INDEC, solamente “en marzo de 2026, ingresaron 824,3 miles de visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 509,6 miles fueron turistas y 314,7 miles fueron excursionistas” .

Además, explicó que “el 21,3% del turismo receptivo reside en Europa; el 15,6% en ‘Estados Unidos y Canadá’; y el 15,0% en Brasil. El 52,6% de los turistas no residentes llegó a Argentina a través de la vía aérea; el 34,0% por vía terrestre; y el 13,3% restante por vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) representaron el 51,2% del total del turismo receptivo”.

En contrapartida, marcó que “las salidas al exterior incluyeron a 1.529,1 miles de visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 1.061,8 miles fueron turistas y 467,3 miles fueron excursionistas”.

¿Adónde viajaron los argentinos en marzo, según el INDEC?

“El 77,0% del turismo emisivo se dirigió a los países limítrofes. Los principales destinos fueron Brasil, con 38,2%; Uruguay, con 13,9%; y Chile, con 13,5%. El 49,7% de los turistas residentes salieron del país por la vía aérea; el 41,0% por la vía terrestre; y el 9,3% por la vía fluvial/marítima. Los pasos relevados por la ETI representaron el 44,1% del total del turismo emisivo”, desarrolló el INDEC.

Y resaltó que “se registró un saldo negativo de 704,8 miles de visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país. Este resultado se debió a los saldos negativos de 552,2 miles de turistas y de 152,6 miles de excursionistas”, también en marzo.

¿Cuántos turistas ingresaron y salieron del país vía aérea?

Siempre hablando de marzo de 2026, “se estimaron 268,3 miles de llegadas de turistas no residentes a la Argentina, lo que representa un incremento interanual de 15,5%. El 89,8% de estas llegadas se concentraron en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery”.

Y en relación a “las salidas al exterior registraron un total de 527,7 miles de turistas residentes, lo que implicó un incremento interanual de 12,8%. El Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery tuvieron una participación de 81,0% en las salidas de turistas residentes”.

En resumen, “la vía aérea internacional tuvo un saldo negativo de 259,4 miles de turistas internacionales”.

¿Qué actividades fueron las que más realizaron los turistas no residentes en el país?

“Las actividades más importantes que realizaron los turistas no residentes que ingresaron por el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y por el Aeroparque Jorge Newbery en Argentina fueron ‘Actividades gastronómicas’, con 66,8%; ‘Asistencia a espacios culturales’, con 61,7%; ‘Asistencia a espectáculos culturales’, con 30,6%; ‘Visita a parques nacionales y/o áreas naturales protegidas’, con 27,3%; y ‘Actividades de esparcimiento nocturno’, con 26,8%”, desglosa el informe del INDEC.

Miles de turistas llegaron al país por el puerto de Buenos Aires

La vía fluvial también atrajo a miles de turistas que disfrutaron del país ingresando por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Al respecto, el informe narra que “se estimaron 53,3 miles de turistas no residentes, 6,2% menos respecto a igual período del año anterior. Se registraron 187,5 miles de turistas residentes, con un incremento de 1,1% interanual. El saldo fue negativo en 134,2 miles de turistas”.

Vacaciones y ocio representó el 58,7% del total de los motivos del viaje de los turistas residentes en el vecino país de Uruguay, que concentraron el 67,1% del total del turismo receptivo, con 35,8 miles de turistas.

¿Cuál fue el alojamiento más requerido por los turistas?

En cuanto al alojamiento, según el INDEC “el tipo de alojamiento más elegido fue ‘Hoteles 4 y 5 estrellas’, que tuvo una participación de 38,8%. Le siguió la categoría ‘Casa de familiares o amigos’, que representó el 25,9%”.

También “se registraron 327,4 miles de pernoctaciones de turistas no residentes; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires captó el 68,5% del total”.

En este sentido, “la estadía promedio fue de 6,1 noches. Los residentes uruguayos tuvieron una estadía promedio de 5,2 noches”.

En cuanto al gasto de los turistas, “el gasto total de los turistas no residentes fue de USD 30,5 millones. El gasto diario promedio por persona fue de USD 93,2. Los residentes uruguayos gastaron USD 78,5 diarios en promedio”.