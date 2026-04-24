Tras el fallo que restituyó la reforma laboral, para ATE la única salida "es la huelga general"

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo hoy que: “siempre fue un error que el plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización” y cuestionó de esa forma a la CGT y a la Justicia, luego del fallo que restituyó los 82 artículos que habían sido frenados previamente.

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Al respecto, Aguiar expuso que: “en la Argentina no hay justicia para los más débiles” y resaltó que “la justicia es solo para los poderosos”. Fue en este sentido que dijo que “la única manera que tenemos de frenar la reforma laboral es estando en la calle y con huelga general”.

La declaración fue tras la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía, de manera provisoria, la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

Aguiar señaló que “no se puede confiar en una Justicia parcial y completamente subordinada al poder político y al poder económico real”. “Los trabajadores tenemos que ser artífices de nuestro propio destino. Nuestra suerte no puede quedar en manos de jueces y fiscales que tienen doble apellido y son hijos de la última dictadura militar”, agregó.

Además, planteó que la Justicia argentina es “solo para los poderosos” y, por eso, llamó a “desobedecer” la reforma laboral con una huelga general.

Y amplió: “No la tenemos que cumplir en los sectores de trabajo. Tenemos que desobedecer, tenemos que lograr derogarla de hecho. Mostrar toda su ineficacia”, continuó el Secretario General de ATE Nacional.

Por último, argumentó: “Estamos frente a la más grande ofensiva patronal que se recuerde en democracia. La Justicia se va a poner del lado de ellos, nunca estuvo ni va a estar a favor de los trabajadores. Lo único que depende de nosotros es el control de la calle, y esa es la estrategia que tenemos que profundizar”.

La decisión de volver a poner en vigencia la Ley 27.802 fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino.