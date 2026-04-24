sábado 25 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Reclamo

Tras el fallo que restituyó la reforma laboral, para ATE la única salida "es la huelga general"

El titular de ATE Rodolfo Aguiar apuntó que “en la Argentina no hay justicia para los más débiles”.

Por Agencia NA
image

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo hoy que: “siempre fue un error que el plan A para derrotar la reforma laboral sea la judicialización” y cuestionó de esa forma a la CGT y a la Justicia, luego del fallo que restituyó los 82 artículos que habían sido frenados previamente.

Lee además
ate hara paros a la japonesa por posibles despidos en la superintendencia de salud

ATE hará paros "a la japonesa" por posibles despidos en la Superintendencia de Salud
Rodolfo Aguiar, el titular de ATE nacional
Medida de fuerza

ATE anunció paro nacional para el 21 de abril

Al respecto, Aguiar expuso que: “en la Argentina no hay justicia para los más débiles” y resaltó que “la justicia es solo para los poderosos”. Fue en este sentido que dijo que “la única manera que tenemos de frenar la reforma laboral es estando en la calle y con huelga general”.

La declaración fue tras la resolución de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que dejó sin efecto la medida cautelar que suspendía, de manera provisoria, la reforma laboral del gobierno de Javier Milei.

Aguiar señaló que “no se puede confiar en una Justicia parcial y completamente subordinada al poder político y al poder económico real”. “Los trabajadores tenemos que ser artífices de nuestro propio destino. Nuestra suerte no puede quedar en manos de jueces y fiscales que tienen doble apellido y son hijos de la última dictadura militar”, agregó.

Además, planteó que la Justicia argentina es “solo para los poderosos” y, por eso, llamó a “desobedecer” la reforma laboral con una huelga general.

Y amplió: “No la tenemos que cumplir en los sectores de trabajo. Tenemos que desobedecer, tenemos que lograr derogarla de hecho. Mostrar toda su ineficacia”, continuó el Secretario General de ATE Nacional.

Por último, argumentó: “Estamos frente a la más grande ofensiva patronal que se recuerde en democracia. La Justicia se va a poner del lado de ellos, nunca estuvo ni va a estar a favor de los trabajadores. Lo único que depende de nosotros es el control de la calle, y esa es la estrategia que tenemos que profundizar”.

La decisión de volver a poner en vigencia la Ley 27.802 fue adoptada por la Sala VIII del tribunal, integrada por la jueza María Dora González y el juez Víctor Arturo Pesino.

Seguí leyendo

Desde el PJ, el kirchnerismo convocó a un Congreso de Defensa Nacional

El turismo internacional creció 6,3% interanual en marzo, según el INDEC

Revés judicial para la cúpula de la AFA: la Cámara ratificó al juez Amarante

Convocan a un abrazo simbólico en la Escuela Industrial en defensa de la educación pública

El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial

Karina Milei encabezará el lanzamiento del programa de formación política 2026 de LLA

Kicillof estrenó la presidencia del PJ bonaerense en medio de la interna con La Cámpora

Milei compartió una imagen con IA de la periodista Luciana Geuna esposada

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
milei compartio una imagen con ia de la periodista luciana geuna esposada

Milei compartió una imagen con IA de la periodista Luciana Geuna esposada

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso
Tribunales

El asesor comercial de una conocida estación de servicio acusado de estafa por $200.000.000 quedó preso

Imagen archivo, capturada durante la audiencia de formalización.
Tribunales

Internación forzada para el empleado judicial acusado de fraude: se resistía a cumplir la medida por su cuenta

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta
Preocupación

A nivel nacional proponen cerrar estaciones de servicio de noche y en San Juan los trabajadores están en alerta

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado
En las redes

El descargo de Juan Cruz Rufino, tras ser condenado: "En San Juan no hay un medio que no me haya utilizado"

El invierno tendrá temperaturas de normales a más elevadas que el promedio en San Juan, según el pronóstico extendido del SMN.
¿Será?

Anuncian que se viene uno de los inviernos más calurosos de los últimos años en el país: qué pasará en San Juan

Te Puede Interesar

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000
Perfil

El costado futbolero del asesor comercial que quedó preso, acusado de estafar a una conocida estación de servicio por $200.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
A dos meses del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad
Nuevo panorama

A dos meses del cierre de Fate: todavía hay stock de las últimas cubiertas en San Juan y destacan su relación precio-calidad

Imagen ilustrativa
Exclusivo

Como el caso que destapó las "Propofest", en San Juan denunciaron el robo de medicamentos en un hospital público

Condenan a la familia gitana que explotó a una menor con cárcel y el pago de $70 millones a la víctima
Inédito en San Juan

Condenan a la familia gitana que explotó a una menor con cárcel y el pago de $70 millones a la víctima

El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial
La yapa

El lazo riojano que se cortó, nombres con aroma a Anses, la peregrinación hacia Pocito y el tour oficial