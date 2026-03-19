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Paro

ATE hará paros "a la japonesa" por posibles despidos en la Superintendencia de Salud

“Vamos a mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud”, dijo el gremio.

Por Agencia NA
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La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) concretará este viernes medidas de fuerza “a la japonesa” ante “una nueva amenaza de despidos en la Superintendencia de Servicios de Salud”.

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La protesta consistirá en atender reclamos en la puerta de entrada del organismo y acelerar la resolución “buscando mostrar el papel central que cumple el personal del organismo en la defensa del derecho a la salud”.

El sindicato también acusó al superintendente del organismo, Claudio Stivelman, de generar “una paralización intencional del organismo cajoneando los reclamos de los usuarios, siendo este un ataque al derecho a la vida de las personas”.

“Es evidente que el superintendente y sus funcionarios están desplegando conductas delictivas. Intentan paralizar todas las tramitaciones para vaciar el organismo y evitar de esta manera controlar a las prepagas. No existen dudas acerca de que desde la Superintendencia se favorecen negocios multimillonarios a cambio de la muerte de numerosos pacientes”, denunció Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

La medida de fuerza se votó a través de una asambleaen la sede central del organismo, informó el gremio en un comunicado.

“Están llevando adelante un accionar de extrema gravedad como es ocultar y frenar un gran número de expedientes con reclamos y es por eso que hemos definido esta medida de fuerza a la japonesa. Vamos a atender en la puerta para ponerlos en evidencia”, agregó Aguiar.

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