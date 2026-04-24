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Encuentro

Desde el PJ, el kirchnerismo convocó a un Congreso de Defensa Nacional

La reunión será el 15 de mayo, en la histórica sede porteña del PJ.

Por Agencia NA
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El Partido Justicialista, que Cristina Kirchner preside de forma remota desde su domicilio porteño, ubicado en San José 1111, convocó al Primer Congreso de Defensa Nacional para el 15 de mayo próximo.

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La reunión tendrá lugar en la histórica sede del PJ en la calle Matheu 130, en el centro porteño, y será coordinada por el diputado nacional y ex ministro de Defensa Agustín Rossi, quien además es consejero partidario por la provincia de Santa Fe.

Desde que la expresidenta quedó detenida bajo prisión domiciliaria, el partido -que operativamente está a cargo del senador nacional y vicepresidente primero del PJ, José Mayans- tuvo escasa actividad y sólo se pronunció de manera intermitente a través de redes sociales ante hechos de relevancia pública.

La última vez que el PJ nacional se dio cita en su sede fue el 20 de marzo pasado para un panel de debate sobre la ley de Glaciares, en la previa al tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma pro minera del Gobierno.

El encuentro “Soberanía sobre el agua: Ley de Glaciares” fue una iniciativa de la Secretaría de Juventud y de la Secretaría de Ambiente del Partido para “explicar las consecuencias de la flexibilización ambiental que impulsa el Gobierno sobre los recursos naturales, la calidad de vida y el futuro de los argentinos”.

En aquella actividad participaron dirigentes como Máximo Kirchner, Daniela Vilar, Leonardo Grosso, Florencia Lampreabe y Valentina Morán.

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