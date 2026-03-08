lunes 9 de marzo 2026

Video

Milei dijo cuándo empezará la inflación con cero y apuntó contra el kirchnerismo: "No me van a llevar puesto como lo hicieron con Macri"

El Presidente habló tras su discurso de apertura de sesiones en el Congreso, defendió el rumbo económico del Gobierno y cuestionó con dureza a la oposición.

Por Agencia NA
image

El presidente Javier Milei volvió a referirse este domingo a su discurso de apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso y lanzó duras críticas contra el kirchnerismo, al tiempo que defendió la gestión económica de su Gobierno. Además, dio a conocer que la inflación con cero comenzará entre junio y agosto próximo.

“A mí no me van a llevar puesto como lo hicieron con (Mauricio) Macri. No me voy a dejar amedrentar por delincuentes, chorros y asesinos”, afirmó el mandatario durante una entrevista a La Nación +.

En ese marco, sostuvo que los bloques opositores “detestan el orden espontáneo” y aseguró que las tensiones que se vivieron en el recinto comenzaron por parte de ellos. Según indicó, las respuestas que dio durante su discurso no fueron planificadas porque, dijo, no puede anticipar las reacciones de sus adversarios políticos.

“Yo no empecé con las agresiones, empezaron los 100 cavernícolas que no solo son ignorantes, sino también maleducados y violentos”, expresó en declaraciones a La Nación+. Al mismo tiempo, defendió el contenido de su discurso y cuestionó a quienes —según planteó— se enfocan únicamente en las formas.

Pronóstico sobre la inflación

Durante la entrevista, Milei también se refirió a la situación económica del país. Si bien reconoció que “no somos Suiza”, aseguró que su gestión logró reducir la pobreza al 27% y sacar a más de 12 millones de personas de esa condición.

Además, sostuvo que la economía podría crecer este año y anticipó un escenario de desaceleración inflacionaria. “Si este Gobierno continúa, la economía va a crecer cerca del 8% y la inflación va a seguir bajando”, afirmó.

En ese sentido, el jefe de Estado reiteró una de sus proyecciones más optimistas:

“La inflación va a empezar con cero en junio o agosto”.

El cierre de Fate y el empleo

Consultado por el cierre de la empresa de neumáticos Fate —propiedad del empresario Javier Madanes Quintanilla—, que implicó la pérdida de 920 puestos de trabajo, Milei admitió el impacto social de la situación.

“He estado desempleado y sé lo que es ese dolor”, expresó. No obstante, consideró que, aunque algunos empleos se pierdan, el proceso de reorganización económica generará nuevas oportunidades laborales en otros sectores.

En esa línea, criticó a algunos empresarios a los que acusó de haber operado políticamente contra su administración. “El empresario no puede comprar favores si no hay un corrupto”, afirmó, y aclaró que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “empresaurios”, no al empresariado en general.

Internas, Justicia y política exterior

El mandatario también descartó versiones sobre supuestas internas dentro del Gobierno entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial Santiago Caputo, al calificarlas como “tonterías”.

Además, negó tener planes de impulsar una reforma constitucional o una reelección indefinida. Según aseguró, si llegara a ser reelegido y finalizara un segundo mandato en 2031, se retirará de la política.

“No quiero jubilaciones de privilegio. Tampoco quiero reelección indefinida. En el 2031 no me ven más. Quiero hacer las cosas bien y después irme al campo con mis perros y vivir de dar conferencias”, sostuvo.

En relación con la política internacional, Milei ratificó su alineamiento con Estados Unidos e Israel y criticó duramente al régimen iraní, al que acusó de financiar el terrorismo y de representar un riesgo para la estabilidad global.

Finalmente, rechazó las advertencias sobre un eventual riesgo de atentados en el país por la postura diplomática de su Gobierno. “Los que dicen eso son personas muy poco instruidas en estos temas”, concluyó.

