Qué tuvieron que ver el sanjuanino "Chiqui" Tapia y la AFA con la liberación de Nahuel Gallo

La AFA y la gestión de "Chiqui" Tapia fueron clave en la liberación de Nahuel Gallo.

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo tras pasar 448 días detenido por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y este lunes 2 marzo durante la madrugada pisó suelo argentino y volvió a reunirse con su familia. El operativo de retorno, lejos de los canales diplomáticos tradicionales, mostró el peso institucional y logístico de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), con la intervención de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia.

La liberación del cabo primero Gallo, quien había sido acusado de espionaje en diciembre de 2024 mientras visitaba a su familia, se concretó bajo el rótulo de una gestión deportiva y humanitaria.

Fue la propia AFA la encargada de emitir el primer comunicado oficial, con el título "El fútbol, un puente humanitario", antes incluso que las carteras de Seguridad o Cancillería brindaran detalles del traslado.

Gallo emprendió su regreso a la Argentina a bordo de un Learjet 60 (matrícula LV-KMA) de la empresa Baires Fly, aeronave que utiliza habitualmente "Chiqui" Tapia para sus traslados oficiales y personales.

La Asociación agradeció explícitamente a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, y a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto. El organismo destacó que "los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones".

La foto de la liberación muestra a Gallo acompañado por figuras de peso en el entorno de Tapia: Luciano Nakis (prosecretario de AFA) y Fernando Isla Cáceres (jefe de Relaciones Institucionales), evidenciando que la cúpula de la calle Viamonte supervisó el operativo in situ.

La versión del Gobierno sobre lo ocurrido

Mientras la AFA capitalizaba el éxito del rescate logístico, el Gobierno Nacional, a través del canciller Pablo Quirno, optó por un mensaje de corte más geopolítico. El ministro agradeció la presión internacional de países como Estados Unidos e Italia, además de la ONG Foro Penal, sin hacer mención directa a la intervención de la dirigencia futbolística en su comunicado inicial.

Por su parte, la senadora Patricia Bullrich celebró la noticia en redes sociales: "¡Nahuel Gallo está volviendo a casa! Esta victoria es de todos los que lucharon por su libertad".

Por su parte, el presidente Javier Milei destacó la liberación de Nahuel Gallo, pero le restó importancia a la intervención del titular de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA).

En declaraciones al canal LN+, Javier Milei fue consultado sobre el regreso de Nahuel Gallo al país y expresó: "Lo voy a poner en negro sobre blanco, era una tragedia que estuviera secuestrado. Ahora si vuelve por el motivo que sea, ya sea, gracias a la gestión de Estados Unidos e Italia o sea por el vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, bienvenido".

"Lo que me importa es que Nahuel Gallo esté de vuelta con nosotros, lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden", minimizó el presidente Javier Milei. Además, al ser consultado puntualmente por Tapia y la AFA, consideró: "Con cada cosa que hacen se ensucian más".

Gallo, que prestaba servicio en Mendoza, había viajado a Venezuela de licencia para ver a su mujer y su hijo. Su detención en la frontera con Colombia lo llevó al penal El Rodeo I, donde permaneció incomunicado y bajo acusaciones que la Argentina siempre consideró infundadas.

Tras casi 15 meses de incertidumbre, el gendarme aterrizó en las primeras horas del lunes para reencontrarse con su familia, cerrando un capítulo donde la pelota, por una vez, pesó más que las banderas diplomáticas.

Fuente: NA