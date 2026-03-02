lunes 2 de marzo 2026

Traspaso

Tras casi un siglo, Diario Los Andes dejó su histórico edificio

El acuerdo entre los empresarios mendocinos con el Grupo Clarín, no incluyó la propiedad ubicada en el microcentro de la Ciudad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Después de casi un siglo radicado en su tradicional dirección del microcentro mendocino, el diario Los Andes dejará el histórico edificio ubicado en calle San Martín 1049, donde funcionó por 99 años y que desde hace décadas se convirtió en un ícono de su presencia física en la ciudad.

La mudanza forma parte de un plan de modernización impulsado por la nueva conducción del medio y contempla el traslado de sus operaciones a las instalaciones de la Terminal de Ómnibus de Mendoza, un espacio concesionado a un grupo empresario que incluye a la familia Badaloni, también accionista del diario.

El acuerdo que permitió la compra del periódico por parte de capitales locales no incluyó la cesión de la histórica propiedad, aunque se había pactado que el diario podía permanecer en ella por un tiempo para facilitar la transición. Con ese plazo ya cumplido, la editorial decidió completar la reubicación que comenzará a marcar una nueva etapa para la empresa.

La sede original, construida a principios del siglo XX y adquirida por el periódico en 1927, fue testigo de gran parte de la historia del medio y de la evolución urbana de Mendoza durante el último siglo. Su retiro marca el fin de un capítulo significativo para quienes lo asociaban estrechamente con la identidad del diario.

El edificio de la antigua sede también quedó fuera del traspaso con el nuevo grupo controlante, que optó por concentrar las actividades periodísticas y operativas en el renovado espacio de la terminal.

Temas
