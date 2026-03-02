lunes 2 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Dramático

Manu Armoa, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Estamos encerrados, da miedo estar cerca de las ventanas"

El voleibolista sanjuanino y su mamá quedaron varados en Abu Dhabi en plena escalada bélica en la región. Ambos respondieron a Tiempo de San Juan mediante audios y relataron el miedo, las explosiones en el cielo y la imposibilidad de salir por el cierre del espacio aéreo.

Por Carla Acosta
Foto archivo.

Foto archivo.

El sanjuanino Manuel Armoa Morel, exjugador de UPCN San Juan Vóley y actual integrante del Al Jazira Club, atraviesa horas de extrema tensión junto a su madre, Carla Morel, en Abu Dhabi, en el epicentro de la escalada bélica que mantiene en vilo a Medio Oriente. Ambos respondieron a Tiempo de San Juan mediante audios de WhatsApp, ya que las llamadas son inestables y el uso de VPN se volvió casi una necesidad para poder comunicarse. El espacio aéreo está cerrado, los vuelos cancelados y la única certeza es el encierro.

Lee además
el dramatico mensaje de la madre del sanjuanino manu armoa en abu dabi: estamos atrapados y muy cerquita de iran
Enorme preocupación

El dramático mensaje de la madre del sanjuanino Manu Armoa en Abu Dabi: "Estamos atrapados y muy cerquita de Irán"
coudet se despidio del plantel de alaves y tiene todo listo para llegar a river
El nuevo DT

Coudet se despidió del plantel de Alavés y tiene todo listo para llegar a River

“Estamos encerrados, da miedo estar cerca de las ventanas. Mirando por la ventana, durmiendo en un cuartito porque te da miedo estar cerca de las ventanas. Pueden explotar algo, muchas cosas”, describió Manu, con la voz atravesada por la tensión.

El jugador había arribado a principios de febrero para disputar las finales del campeonato local tras un paso exitoso por el vóley brasileño. La definición del torneo se fue postergando varios días hasta que coincidió con el momento más crítico del conflicto. “Se dio así, un desastre. Se jugó el día y empezaron a interceptar todos los misiles en nuestro cielo. Nosotros encerrados, por lo que nos llegan siempre las alertas de emergencia”, relató. “Gastamos plata, con comida, pero con mucho miedo, viendo a la gente haciendo vida normal afuera”, agregó, marcando el contraste entre la aparente calma en las calles y el terror puertas adentro.

Carla Morel viajó para acompañarlo en la final y terminó viviendo una escena que jamás imaginó. A través de un audio contó que el sábado al mediodía escucharon tres estruendos. “Miramos para arriba y vimos humitos blancos. Después Manu me llama y me dice: ‘Mamá, metete en casa, volvé al departamento porque eso que nos explotó arriba fueron tres misiles que mandó Irán contra bases militares’. Fue arriba, en nuestra literal cabeza. Los interceptaban en el cielo”, recordó.

A pesar de ese contexto, el partido no se suspendió y tuvieron que trasladarse dos horas hasta otra ciudad, con alarmas en los teléfonos que advertían que buscaran refugio. “Fuimos a jugar un partido de vóley en medio de la guerra. Fue una cosa loquísima”, resumió. Claro que lo deportivo quedó relegado frente a la gravedad del escenario.

El regreso tampoco fue sencillo. Tras el encuentro, las alertas continuaron y decidieron refugiarse durante horas en una estación de servicio junto a otros argentinos porque les advertían que no regresaran a la capital. Mientras tanto, los vuelos comenzaron a cancelarse. “Mi vuelo era desde Dubái, ya lo perdí. También perdimos las conexiones desde Brasil a Argentina. Nadie te ayuda. La embajada nos dijo que si no estábamos heridos, nos quedáramos en casa y que habláramos con la aerolínea”, explicó Carla. Los gastos se acumulan y la incertidumbre crece. “Lo único que queremos es irnos, como sea. Apenas abran el espacio aéreo, tomar el primer vuelo a donde sea, Italia, España, salir de acá y después ver cómo llegar a casa”, sostuvo.

Manu fue contundente sobre el presente que les toca atravesar: “Apenas se abre el espacio aéreo, ya es seguro, por ahora están todos los aeropuertos y aviones todo cerrado. No mucho más para decir. Esperemos pronto estar de vuelta”. La angustia pesa, pero también la determinación. “Tengo ganas de volver más que sea, a donde sea. Y si tengo que volver, volveré cuando se firme la paz, no sé, pero así no se puede estar encerrado”, cerró.

Temas
Seguí leyendo

Hinchas de Desamparados quemaron una camiseta de San Martín: el video

La pesadilla de San Martín en Buenos Aires por una intoxicación masiva

Martes caliente en AFA: podría levantarse el paro el fin de semana y disputarse la fecha

Dolor por la muerte de un referente del básquet en Jáchal

España presiona para jugar la Finalissima contra Argentina: "Buscar otra sede"

Desamparados goleó en el Serpentario y Unión mira a todos desde arriba

Sin Magis TV ni Xuper TV: cómo ver el primer partido de River sin Marcelo Gallardo

Ariel Martos: "Fue un partido accidentado, termina siendo injusta la derrota"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la pesadilla de san martin en buenos aires por una intoxicacion masiva
Drama

La pesadilla de San Martín en Buenos Aires por una intoxicación masiva

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Grupo de personas al frente del Club Ausonia tras el grave hecho ocurrido en la madrugada de este domingo.
Capital

Un anciano murió tras ser empujado en medio de un forcejeo en el Club Ausonia: un menor quedó en la mira

Quién era Pablito Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club
Conmoción

Quién era "Pablito" Vitale, el querido socio de Ausonia que murió tras un forcejeo en los carnavales del club

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia
Judiciales

Detienen a supuestos inversores y los imputan por más de 30 estafas: la mayoría de las víctimas son feligreses de una iglesia

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos
Imágenes

Impactante choque en Avenida Libertador con cinco heridos: sus identidades y partes médicos

Centro Cívico de San Juan.
Recambio

Renunció una conocida funcionaria de San Juan

Te Puede Interesar

Foto archivo.
Dramático

Manu Armoa, en medio de la guerra en Medio Oriente: "Estamos encerrados, da miedo estar cerca de las ventanas"

Por Carla Acosta
La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: Quiero ayudar a las personas video
Video

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Tiempo en San Juan: preparate para una semana con calor y humedad
Pronóstico

San Juan, en el top 3 de las más calurosas: cuándo llegaría el viento y ¿habrá tormentas?

Olivares Yapur dejó la puerta abierta a que las reformas en la Justicia Penal Juvenil se estrenen con el Sistema Acusatorio
Corte de Justicia

Olivares Yapur dejó la puerta abierta a que las reformas en la Justicia Penal Juvenil se estrenen con el Sistema Acusatorio

Imagen ilustrativa.
¡De los pelos!

Irá al prisión tras robar un shampoo, un acondicionador y una crema humectante de un supermercado en Chimbas