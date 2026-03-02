Dolor por la muerte de un referente del básquet en Jáchal

El último fin de semana, la muerte de Eric Sebastián Sánchez generó una profunda conmoción en el ambiente deportivo del departamento y en todo el básquet sanjuanino. Fue un jugador emblemático del Jáchal Básquetbol Club y dejó una huella marcada dentro y fuera de la cancha.

El deporte provincial atraviesa horas de tristeza tras conocerse la muerte de Eric Sebastián Sánchez, histórico jugador del Jáchal Básquetbol Club y una de las caras más representativas del llamado “Expreso del Norte”. Durante sus temporadas más destacadas defendió la camiseta con compromiso y pasión, convirtiéndose en referente para compañeros, dirigentes e hinchas.

Desde la institución jachallera emitieron un comunicado oficial para despedirlo y acompañar a su familia en este momento de dolor. “Abrazamos a toda su familia en este momento de profundo dolor. Elevamos una oración por su eterno descanso”, expresaron, enviando condolencias a su esposa, hijos y hermanos.

El impacto también se reflejó en las redes sociales, donde familiares, amigos y allegados compartieron sentidos mensajes. Una de sus hermanas escribió: “Hoy mi mundo cambió para siempre... Este vacío que dejas hermanito querido será imposible de llenar. Fuiste un hombre de valores íntegros, de esos que ya no se encuentran fácilmente... Padre excepcional, tío siempre presente, tu familia fue tu bandera y tu integridad nuestro mayor ejemplo. Te fuiste inexplicablemente y no encontramos consuelo. Te amamos para siempre hermanito Eric Sebastián Sánchez”.

image

La Federación de Basquetbol de San Juan también manifestó su pesar y lo recordó con una imagen ligada a su esencia deportiva: “Así te recordaremos siempre, en la cancha con alegría. Acompañando a los tuyos, disfrutando. Eric Sánchez vuela alto, dejaste muchos buenos momentos en el básquet y siempre estarás en nuestros corazones. Nuestras más sinceras condolencias a la familia y que brille la luz que no tienen fin para Eric. QEPD”.

image

Por su parte, desde el Club Deportivo La Estrella remarcaron no solo su trayectoria deportiva sino también su calidad humana. “Más allá de tus logros deportivos, lo que más valoramos es tu corazón de campeón y tu calidad humana. Descansa en paz, amigo”, señalaron.