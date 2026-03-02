lunes 2 de marzo 2026

La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa: "Quiero ayudar a las personas"

Francisco Ontiveros (25) declaró ante el juez y dio su versión de los hechos. Caso contrario a la otra imputada, Brisa Ocampo, que guardó silencio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tras dar a conocer los hechos y los elementos de convicción que para la Fiscalía son suficientes para dejar en la mira a estos sospechosos, el juez Federico Rodríguez le otorgó a cada uno el derecho de declarar. Brisa Ocampo decidió quedarse en silencio, pero el que sí habló fue Ontiveros.

Estafa Green House: qué dijo Francisco Ontiveros, uno de los implicados

Ontiveros primero comentó cómo empezó su asociación con Ocampo y entre lágrimas dijo: “Nuestro objetivo era ayudar a las personas”.

Tal como lo dijo Fiscalía durante la formalización, Ontiveros manifestó que fue una idea que salió en octubre de 2023. “Muchas personas, por tres años, se beneficiaron”, comentó y también detalló que en un denunciante recibió 8.000.000 de pesos mensuales durante 2 años.

Mirá el video de su declaración:

Embed - La frase, entre lágrimas, del supuesto inversor denunciado por estafa

Cabe destacar que el juez de Garantías Federico Rodríguez le dictó la prisión preventiva por el plazo de 45 días, que se cumplirá en el Servicio Penitenciario Provincial. Dio el plazo de 1 años de investigación penal preparatoria. Además, los embargó con $200 millones a cada uno y les inhibió los bienes.

